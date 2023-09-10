Новая реклама ЦРУ: неужели ее снимали в Вильнюсе?

Видео на Youtube появилось 7 сентября.

В тексте к видео сказано, что на нем представлен мнимый житель России, который принял непростое, но важное решение связаться с ЦРУ через анонимную систему.

"ЦРУ хочет узнать правду о России, поэтому мы ищем надежных людей, которые знают правду и могут поделиться ею с нами. Ваша информация может быть более ценной, чем вы думаете", – сказано в описании.

"Мы понимаем, что россияне могут завязать контакт с ЦРУ в силу разных обстоятельств. Мы ценим и уважаем людей, которые хотят общаться с нами. Наш профессиональный долг - защита всех, кто работает с нами во всем мире.

Вы офицер? Работаете в сфере разведки, дипломатии, науки, высших технологий или общаетесь с людьми, работающими в этих сферах? У вас есть информация об экономике РФ и руководстве страны?

Свяжитесь с нами. Быть может, окружающие не хотят слышать правду. Мы - хотим", – сказано в видео.