Новая реальность: зарплата в 10 000 евро уже не редкость

Представитель портала CV-Online LT Рита Каравайтене сказала, что несколько лет назад предложение зарплат в 10 000 евро было редкостью, сейчас ситуация изменилась.
"Объявления, в которых предлагают зарплату 10 000 евро - не редкость. Сейчас их несколько, но каждый месяц бывает по несколько таких вакансий. Это большой прорыв", – сказала специалист.
По ее словам, чаще предлагают зарплаты в размере 4000-8000 евро.
"Таких объявлений бывают десятки и даже сотни", – сказала представитель CV-Online LT.
"Такие зарплаты предлагают руководителям – генеральным директорам, главам компаний. Кроме того, начальникам отделов, техническим директорам, главам в сфере ИТ, финансов. Рядом стоит сфера ИТ - архитекторы ИТ, инженеры ИТ, главы команд ИТ – тут также предлагают большие зарплаты", – перечисляла Каравайтене.
Она сказала, что зарплаты руководителей особенно высокие в нескольких секторах.
"Это транспортные компании, энергетические компании, финансовые, телекоммуникационные, банки, фармацевтические компании. В этих сфера больше всего таких предложений", – заметила она.
Зарплаты зависят и от размеров компаний.
"Чаще такие зарплаты платят крупные компании. Необязательно там работает 1000 человек. Примерно 50-250 – в таких компаниях зарплаты выше", – сказала собеседница.
По ее словам, в последнее время зарплаты выросли не только у руководителей, но и у работников других категорий.
"В последнее время увеличились зарплаты и у неквалифицированных работников. 10% рост был в среднем, а в случае с неквалифицированными и больше 10%. Возможно, быстрее росли зарплаты у специалистов среднего звена, опытных специалистов, рост их зарплат был примерно таким же, как у руководителей", – сказала Каравайтене.
"В первую очередь, это компетентные люди в сферах, где не хватает работников, где высокий спрос и небольшое предложение. Например, высокий спрос на работников в сфере медицины, тут и квалификация нужна более высокая, в этой категории росли зарплаты, но росли зарплаты и у неквалифицированных работников – ведь на них тоже большой спрос. Росли зарплаты в сфере это и строительный сектор, и сектор финансов, администрирование, человеческие ресурсы, право – много сфер, где спрос не соответствует предложению, в которых росли зарплаты", – указала собеседница.