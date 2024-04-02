Новая реальность: зарплата в 10 000 евро уже не редкость

"Это транспортные компании, энергетические компании, финансовые, телекоммуникационные, банки, фармацевтические компании. В этих сфера больше всего таких предложений", – заметила она.

Она сказала, что зарплаты руководителей особенно высокие в нескольких секторах.

"Такие зарплаты предлагают руководителям – генеральным директорам, главам компаний. Кроме того, начальникам отделов, техническим директорам, главам в сфере ИТ, финансов. Рядом стоит сфера ИТ - архитекторы ИТ, инженеры ИТ, главы команд ИТ – тут также предлагают большие зарплаты", – перечисляла Каравайтене.

"Объявления, в которых предлагают зарплату 10 000 евро - не редкость. Сейчас их несколько, но каждый месяц бывает по несколько таких вакансий. Это большой прорыв", – сказала специалист.

Представитель портала CV -Online LT Рита Каравайтене сказала, что несколько лет назад предложение зарплат в 10 000 евро было редкостью, сейчас ситуация изменилась.

Зарплаты зависят и от размеров компаний.

"Чаще такие зарплаты платят крупные компании. Необязательно там работает 1000 человек. Примерно 50-250 – в таких компаниях зарплаты выше", – сказала собеседница.

По ее словам, в последнее время зарплаты выросли не только у руководителей, но и у работников других категорий.

"В последнее время увеличились зарплаты и у неквалифицированных работников. 10% рост был в среднем, а в случае с неквалифицированными и больше 10%. Возможно, быстрее росли зарплаты у специалистов среднего звена, опытных специалистов, рост их зарплат был примерно таким же, как у руководителей", – сказала Каравайтене.