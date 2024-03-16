"Новая реальность дала большую встряску и огромный стимул меняться". Как знаменитые артисты живут в Литве после эмиграции из России

"Я не встретил здесь ни одного злого человека"
Российский рэп-исполнитель, продюсер и автор песен Андрей Меньшиков, известный как Лигалайз, покинул Россию в июле 2023 года — спустя год и четыре месяца с начала вторжения российских войск в Украину. Из-за открытой антивоенной и антипутинской позиции выступления артиста в России блокировали, причем концерты попадали под запреты до февраля 2022 года.
По мере того, как репрессии в России усиливались, музыкант все яснее осознавал, насколько опасно оставаться в стране, которая ведет захватническую войну с соседями и преследует своих граждан за инакомыслие. Накануне своего отъезда Лигалайз выпустил антивоенный клип "Мир!! Вашему!! Дому!!!" с видеорядом из кадров войны в Украине и словами "Мир — экстремистское слово, когда лупят бомбами во дворы знакомых". Примерно тогда же он дал интервью журналисту Юрию Дудю, которое набрало в Youtube более четырех миллионов просмотров. В нем Андрей Меньшиков подробно объяснил свое решение уехать из России и снова раскритиковал действия российской власти по отношению к Украине и собственному народу.
Спустя несколько месяцев после переезда из России артист начал делать свои первые концерты в Литве и других странах Европы, планировать гастрольные туры и участвовать в совместных проектах с российскими музыкантами в эмиграции. В конце прошлого года Лигалайз снялся в фильме-концерте режиссера Ромы Либерова "Мы есть" — для него артист записал жизнеутверждающую песню "Люди любят". Сейчас музыкант пишет песни для очередного альбома и пытается строить жизнь и карьеру в новой стране.
Андрей Меньшиков рассказал Delfi, что до своей эмиграции в Литве никогда не жил, но несколько раз был в этой стране в детстве — здесь у него живет двоюродная тетя. При этом особенной разницы между "жить и быть в гостях" после переезда из Москвы в Вильнюс он не ощущает: "Кроме того, что не встретиться с московскими друзьями в личной встрече". "Но, честно говоря, и живя в Москве, мы, обычно, ограничиваемся интернет-общением, а личное переносим на неопределенный срок, — говорит музыкант. — И я заметил, что со многими, кого не видел тысячу лет, оказалось проще встретиться здесь, в Европе".
Лигалайз считает, что его психологический комфорт в новой стране связан прежде всего с гостеприимством и дружелюбием литовцев. "Думаю, с моими гастролями, которые непрерывны в моей жизни уже лет тридцать, я научился везде чувствовать себя дома, — говорит артист. — Но Вильнюс очень гостеприимный, теплый эмоционально, и, по-моему, я не встретил здесь ни одного злого человека. Совершенно не могу вспомнить случай какого-то неприятного общения, не уверен, что такое со мной происходило раньше. При этом очень важно, что здесь у меня появились настоящие друзья в каждодневной жизни".
Поворотным моментом, благодаря которому Лигалайз стал ощущать Вильнюс близким для себя, музыкант считает свой первый здесь сольный концерт в декабре 2023 года: "Он прошел великолепно, было много взаимной любви, уважения".
Сейчас Лигалайз занят изучением истории и культуры Литвы. "Тонкости культуры нужно узнавать, конечно, многие исторические нюансы мне пока неизвестны, — говорит артист. — Но как-то я научился быть открытым миру и своим почти везде, где был". За несколько месяцев жизни в Вильнюсе Лигалайз успел овладеть базовыми фразами на литовском языке, но в ближайшее время собирается записаться на языковые курсы. В то же время Андрей Меньшиков намеревается развивать в Литве свой музыкальный бизнес и налаживать творческое общение. "Думаю, нужно настроить взаимодействие, выстроить цепочки связей, — рассказывает музыкант. — Мои пока распространены по всему миру и меньше — в городе, где я сейчас живу. Хотя русскоязычных журналистов здесь настолько много, что можно ходить к ним каждый день и не вылезать из эфиров".
В Вильнюсе Лигалайз живет вместе со своей семьей — супругой и сыном. Сейчас родители выбирают ребенку колледж: "Думаем, остаться ли ему учиться в Вильнюсе или продолжить учебу в одной из ближайших стран. Есть интересные варианты". В свободные часы Андрей Меньшиков любит гулять в городских парках "Вингис»" и "Сады Бернардинов", эти места, как он говорит, вдохновляют его на творчество.
"Я провел в них все прошлое лето, я люблю писать песни на природе, поэтому эти парки — два моих больших рабочих кабинета, — говорит артист. — Моя бытовая, каждодневная жизнь почти не отличается от жизни в Москве, но вот концерты происходят пока сильно реже. Я работаю над тем, чтобы гастрольный график стал таким же бесконечным, как был у меня в России, и еженедельных концертов не хватает, редко гастролировать немного необычно. Первая зима оказалась для меня непростой в связи с сильной облачностью, здесь мало солнца. Поэтому ненадолго сбежал к солнцу в южные страны, чтобы сочинять альбом".
Сейчас в жизни Андрея Меньшикова, по его словам, "много спорта и саморазвития". "Я сконцентрировался на профессиональной деятельности, новая реальность дала большую встряску установленному мировоззрению и огромный стимул меняться, усложняться, совершенствоваться, — рассказывает артист. — При этом я не перестаю радоваться жизни".
"Все это тебя закаляет, делает сильным и в итоге — вполне счастливым"
Лигалайз — не единственная звезда российского шоу-бизнеса, которую приняла Литва. Знаменитый рэп-музыкант Noize MC, под этим именем выступает артист Иван Алексеев, тоже вместе со своей семьей живет в Вильнюсе. А саму Литву он назвал "страной дождей" в одной из самых пронзительных своих песен эмигрантского периода.
Как и у Лигалайза, отношения с российской властью у Noize MC были сложными еще до вторжения российской армии в Украину. Иван Алексеев выступал против аннексии Крыма в 2014 году, публично заступался за политзаключенных, выходил в Москве на акции протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который был убит в российской тюрьме в феврале этого года.
Вместе с певицей и автором песен Елизаветой Гырдымовой, известной как Монеточка, в феврале 2022 года Иван Алексеев выпустил заявление, в котором они осудили "чудовищную и бесчестную войну, развязанную российскими властями против Украины". Тогда же оба музыканта провели серию благотворительных концертов под названием "Voices of Peace" ("Голоса мира") в поддержку Украины в десятках стран Европы. Сейчас Иван Алексеев готовится к большому гастрольному туру Swan Lake Tour ("Лебединое озеро") в Северной Америке и Европе.
Монеточка живет в Литве уже два года. Но в разговоре с Delfi, в отличие от Лигалайза, разницу между "жить и быть в гостях" певица назвала, "конечно, огромной", потому что сейчас ей и ее семье приходится сталкиваться с классическими эмигрантскими трудностями.
"Например, когда ты живешь в новой стране, ты вынужден погружаться в особенности налоговой системы, рынка недвижимости, аренды жилья и транспортной системы города", — говорит Монеточка. Она признается, что ощущает себя в Вильнюсе "не коренной жительницей и немного чужой". "Да, я считаю себя эмигранткой, поскольку по факту так и есть, — рассуждает артистка. — Тем не менее, для меня это привычное чувство, потому что я уже давно уехала из своего родного города (певица родилась и до переезда в Москву жила в Екатеринбурге. — Delfi) и за всю жизнь сменила несколько мест проживания. Возможно, именно поэтому для меня в психологическом плане было довольно легко адаптироваться к жизни в Вильнюсе".
Тем не менее, за два года жизни в Вильнюсе артистка успела родить двоих детей, и литовская столица стала первым домом в жизни ее дочери и сына. "Именно здесь они делают свои первые шаги, произносят свои первые слова, — рассказала артистка. — Поэтому, как бы ни сложились обстоятельства, Вильнюс навсегда будет для меня очень важным, любимым местом и особенной точкой на карте".
Растить детей в эмиграции, по словам Монеточки, требует от нее "больших энергозатрат и дисциплины". "Но в то же время это делает мою жизнь более динамичной, яркой, не дает закостенеть, мозг постоянно решает новые задачи, о которых он раньше даже не подозревал, — говорит артистка. — И все это тебя закаляет, делает сильным и в итоге — вполне счастливым".
Лиза-Монеточка рассказала, что любит гулять по Вильнюсу в районе Старого города, а прошлым летом "открыла для себя новое место в Литве — Висагинас (там Монеточка выступила с концертом прошлым летом. — Delfi)". "В этом году я собираюсь вернуться туда еще раз, прогуляться, насладиться чудесным лесным воздухом", — пообещала певица. К Международному женскому дню Монеточка выпустила клип на свою новую песню "У мамы есть секрет". В нем она показала известных журналисток, актрис и представительниц российской оппозиции — Юлию Навальную, Екатерину Гордееву, Татьяну Лазареву, Екатерину Шульман, Чулпан Хаматову, Екатерину Дунцову и других российских женщин, которые открыто выступают против режима Владимира Путина. "Моей маме приезжать нельзя в Чечню, и при бабушке шутить плохие шутки. Но мою маму посадить нельзя в тюрьму, потому что я совсем ещё малютка", — в новой песне Монеточка продолжает политически высказываться через свое творчество. А сейчас певица готовится к гастролям по Европе, которые запланированы на конец весны и лето.
По словам Монеточки, в разных странах мира на ее концерты в основном ходят люди, переехавшие из Беларуси, Украины и России. Но в Литве на выступления певицы приходят и местные жители, "потому что многие из них знают русский язык и потребляют контент на русском языке".
Певица все же считает, что "не очень хороша в том, чтобы интегрироваться в общество". "И даже у себя на родине, переехав из маленького города в столицу, я никогда не чувствовала себя полностью интегрированной в новое комьюнити, — объясняет она. — Тем не менее, у меня всегда есть близкий круг любимых людей, моих очень близких друзей, с которыми мне хорошо".
Монеточка при этом старается поддерживать связи с дорогими ей людьми, которые сейчас живут в России. "Далеко не у всех есть возможность уехать по самым разным причинам, хотя желание есть у многих, — говорит артистка. — Мы стараемся поддерживать друг друга, потому что и им, и мне с 24 февраля 2022 года очень тяжело. За эти два года мы столкнулись с очень разными проблемами и не всегда можем дать друг другу совет, потому что наши ситуации действительно разные. Но мы по-прежнему очень любим друг друга, и стараемся помогать, если есть возможность".