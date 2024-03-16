"Новая реальность дала большую встряску и огромный стимул меняться". Как знаменитые артисты живут в Литве после эмиграции из России

Лигалайз считает, что его психологический комфорт в новой стране связан прежде всего с гостеприимством и дружелюбием литовцев. "Думаю, с моими гастролями, которые непрерывны в моей жизни уже лет тридцать, я научился везде чувствовать себя дома, — говорит артист. — Но Вильнюс очень гостеприимный, теплый эмоционально, и, по-моему, я не встретил здесь ни одного злого человека. Совершенно не могу вспомнить случай какого-то неприятного общения, не уверен, что такое со мной происходило раньше. При этом очень важно, что здесь у меня появились настоящие друзья в каждодневной жизни".

Сейчас Лигалайз занят изучением истории и культуры Литвы. "Тонкости культуры нужно узнавать, конечно, многие исторические нюансы мне пока неизвестны, — говорит артист. — Но как-то я научился быть открытым миру и своим почти везде, где был". За несколько месяцев жизни в Вильнюсе Лигалайз успел овладеть базовыми фразами на литовском языке, но в ближайшее время собирается записаться на языковые курсы. В то же время Андрей Меньшиков намеревается развивать в Литве свой музыкальный бизнес и налаживать творческое общение. "Думаю, нужно настроить взаимодействие, выстроить цепочки связей, — рассказывает музыкант. — Мои пока распространены по всему миру и меньше — в городе, где я сейчас живу. Хотя русскоязычных журналистов здесь настолько много, что можно ходить к ним каждый день и не вылезать из эфиров".