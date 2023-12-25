Новая памятная доска в Вильнюсе будет посвящена панночке Лисе

"Еще одно хорошее решение принято комиссией исторической памяти. Мы договорились, что в городе появится памятный знак, посвященный Марцеле Кубилюте, легенде литовской разведки. Горсовет уже одобрил и текст, который появится на памятной доске", – сообщила в социальных сетях Ева Дирмайте, член Вильнюсского горсовета.

Памятная доска появится на здании по адресу ул. Аушрос Варту, 12, где, по имеющимся данным, жила Марцеле. Памятная доска, по словам пресс-секретаря муниципалитета Габриэлюса Грубинскаса появится в конце января, 2024 года.

Рисунок, изображающий панночку Лису уже сейчас можно увидеть на стене на столичной ул. Лабдарю.