Новая опасность: на некоторых магистралях уже надо снижать допустимую скорость

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О плохом состоянии дорог в Литве уже ходят злые шутки - говорят, что вместо асфальта для латания ям на дорогах используют дорожные знаки, предупреждающие о ямах и колеях. Так шутят уже не только о районных дорогах, но и об основных магистралях. Не значит ли это, что ради безопасности на некоторых магистралях стоит уже сейчас ограничить допустимую скорость? Этим вопросом интересовались журналисты LNK.
Magistralė A1 ties prekybos centru "Mega"
Magistralė A1 ties prekybos centru "Mega"
© DELFI / Rafael Achmedov

Редактор журнала Auto Bild Lietuva Витольдас Милюс в передаче на LNK сказал, что проблему дорог надо решать не знаками и ограничением скорости, а приведением дорог в порядок.

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"Однако то, что мы видим в последнее время – так это ухудшение состояния дорог. Оно ощутимо ухудшается, это ощущают все водители. Конечно, разные части магистрали отличаются разным качеством дорожного покрытия, поскольку их чинили в разное время. Может, первая полоса отличаться от второй.

Тут возникает вопрос – ехать по второй полосе? Как бы безопасно, дорога там хорошая. А вот первая полоса часто небезопасна. Автомобили, их резина могут быть не в лучшем состоянии.

Многие литовцы летом ездят на зимней резине, это плохо. Если идет дождь, а на дороге колеи - ситуация опасная. Тут сам водитель должен решать, снижать ли скорость до безопасной", – заметил Милюс.

Он считает, что снижение скорости - не выход.

"Надо ремонтировать дороги", – призвал редактор Auto Bild Lietuva.

Милюс сказал, что он склонен оправдывать водителей, которые едут по второй полосе.

"По сути это нарушение ПДД и плохая практика. Ехать надо по первой полосе. Но если уже едешь по второй полосе - смотри в зеркала", – призывал он.

Собеседник LNK сказал, что на магистрали ВильнюсКлайпеда некоторые участки находятся в очень плохом состоянии.

"А о Молетском шоссе давайте вообще не будем говорить", – пошутил журналист, заметив, что эта дорога "позор Литвы".

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