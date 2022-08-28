Новая опасность: на некоторых магистралях уже надо снижать допустимую скорость

Редактор журнала Auto Bild Lietuva Витольдас Милюс в передаче на LNK сказал, что проблему дорог надо решать не знаками и ограничением скорости, а приведением дорог в порядок.
"Однако то, что мы видим в последнее время – так это ухудшение состояния дорог. Оно ощутимо ухудшается, это ощущают все водители. Конечно, разные части магистрали отличаются разным качеством дорожного покрытия, поскольку их чинили в разное время. Может, первая полоса отличаться от второй.
Тут возникает вопрос – ехать по второй полосе? Как бы безопасно, дорога там хорошая. А вот первая полоса часто небезопасна. Автомобили, их резина могут быть не в лучшем состоянии.
Многие литовцы летом ездят на зимней резине, это плохо. Если идет дождь, а на дороге колеи - ситуация опасная. Тут сам водитель должен решать, снижать ли скорость до безопасной", – заметил Милюс.
Он считает, что снижение скорости - не выход.
"Надо ремонтировать дороги", – призвал редактор Auto Bild Lietuva.
Милюс сказал, что он склонен оправдывать водителей, которые едут по второй полосе.
"По сути это нарушение ПДД и плохая практика. Ехать надо по первой полосе. Но если уже едешь по второй полосе - смотри в зеркала", – призывал он.
Собеседник LNK сказал, что на магистрали Вильнюс – Клайпеда некоторые участки находятся в очень плохом состоянии.
"А о Молетском шоссе давайте вообще не будем говорить", – пошутил журналист, заметив, что эта дорога "позор Литвы".
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