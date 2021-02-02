Новая оценка ситуации: сценарий Б может наметиться к концу марта

По данным на 2 февраля 2021 г., 25–31 спад числа новых случаев ускорился.

Растет число муниципалитетов, где за последние 7 дней фиксировали в среднем 5 случаев в день – у нас таких 24 муниципалитета, в 18–ти количество новых случаев не превышает 10 в день.

На уровне староств появляются и "зеленые зоны", где за последние 14 дней не было ни одного нового случая.

При нынешнем темпе сокращения количества новых случаев, 200 случаев в день в среднем мы достигнем в конце марта-начале апреля.

Из-за сокращения объемов профилактического тестирования и тестирования в мобильных пунктах масштабы тестирования сейчас достигли октябрьского показателя. Стабильно сокращается число пациентов и смертей от COVID–19.

Глава Минздрава Арунас Дулькис в передаче "День на Delfi" сказал, что хочет поблагодарить людей, которые помогли от самого страшного сценария перейти к более светлому.

"Но мы видим риски, много беспокойства вызывают мутации. Мы должны понять, что ситуация хрупкая, но на заседании в среду хотим предложить первые послабления, чтобы со следующей недели открылись, например, магазины промтоваров, если вход в них ведет с улицы и будут регулировать поток покупателей. В среду мы хотим определиться и с вопросом салонов красоты (...). Если смотреть несколько шагов вперед, то при благоприятных тенденциях позже будем решать вопросы образовательных учреждений", – сказал министр, заметив, что в парикмахерских будет ограничено не время пребывание, а количество клиентов.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в понедельник отметила: "Радует положительная тенденция. При количестве новых случаев в пределах 200 на 100 000 жителей перемещение между муниципалитетами будет ограничено, ослабят только режим в кольцевых муниципалитетах. Когда число случаев сократится до 150 на 100 000 ограничения будут действовать только в выходные дни и в праздники".