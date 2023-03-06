Новая неделя весенней погодой не порадует

Во вторник ночью ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Кое-где прогнозируют гололед. Ночью будет 2-7, на северо-востоке местами 8-12 градусов мороза.
Во вторник днем с запада придет новая зона низкого давления. Утром облака рассеются, будет солнечно. Около полудня небо снова заволокут тучи, после обеда, начиная с запада, ожидаются осадки, в основном снег. Усилится ветер. Температура составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
В среду по Литве ударит циклон. Ожидается облачная погода, но небольшие прояснения все же возможны на большей части территории страны. В большинстве районов время от времени будет идти снег, но во второй половине ночи и утром возможен мокрый снег и даже дождь. Будет скользко и ветрено. Ночью будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В четверг циклон понемногу уйдет. Будет облачно с прояснениями, ночью во многих районах, а днем уже лишь местами возможны осадки, в основном небольшой снег. Кое-где ожидается метель и гололед. Ночью будет 0-5, местами 6-7 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В пятницу ночью во многих районах пройдет небольшой снег, днем особых осадков не ожидается. Ветер понемногу успокоится, появится больше прояснений, поэтому ночью будет 3-8, местами 9-12 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
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