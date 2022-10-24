Новая неделя перемен не принесет, солнце не будет частым гостем

Во вторник ночью атмосферный фронт придет в Литву. Будет пасмурно, во многих районах ожидаются дожди. В Жемайтии возможен туман. Утром будет 6–11 градусов тепла.

Во вторник днем атмосферный фронт уйдет, давление начнет повышаться. Чаще из-за облаков будет выглядывать солнце, но на востоке страны будет облачно. Во многих районах пройдут небольшие дожди. Днем будет 11 градусов тепла на востоке и 16 на юге и юго-западе Литвы.

В среду прогнозируют осадки. Ночью будет облачно, днем с небольшими прояснениями. Дожди время от времени будут идти по всей Литве. Утром будет 8–12, днем 10–14 градусов тепла.

В четверг над Литвой усилится зона высокого давления, днем пройдет малоактивный теплый атмосферный фронт. Местами пройдет небольшой дождь, кое-где морось. Ночью и утром возможен туман. Ночью будет 7–12, днем 10–15 градусов тепла.

В пятницу установится зона высокого давления. Ночью без осадков. Местами туман. Ночью будет 6–11 градусов тепла. Днем местами, в основном на юге, пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 10–15 градусов тепла.

В субботу осадков будет меньше, а в воскресенье больше. Усилится западный ветер, температура будет как в конце недели.