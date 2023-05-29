Новая неделя особых перемен не принесет, похолодает в выходные

Во вторник ночью больше облаков будет лишь на юго-востоке страны, на западе небо будет ясным. Без осадков. Утром ожидается 4-9, местами 10-12 градусов тепла, а на поверхности почвы кое-где, в основном на северо-востоке, прогнозируют небольшие заморозки. Днем переменная облачность, вероятность осадков невелика, воздух прогреется до 18-23, у моря до 15-17 градусов тепла.

В среду погоду обусловит антициклон, поэтому ночью будет ясно. Без осадков. Ночью будет 3-8 градусов тепла, на поверхности почвы местами заморозки до 0-2 градусов, днем будет 19-24, у моря 16-18 градусов.

В четверг, в первый календарный день лета, погода почти не изменится. Ночь будет ясной, днем также без облаков. Вероятность осадков очень невелика. Ночью будет 6-11, днем до 21-26 градусов тепла, только на западе будет всего 17-20 градусов.

В пятницу над Литвой пройдет еще один малоактивный атмосферный фронт, похолодает. Увеличится облачность, небольшие дожди возможны лишь на северо-востоке страны. Ночью будет 4-9 , днем всего 15-20 градусов тепла.