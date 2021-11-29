Новая идея в Литве: рождественский поезд в столицу

В канун Рождества Вильнюс решил не только позаботиться о праздничных украшениях и елке, но и представить новое развлечение. С 27 ноября по 2 января вильнюсское агентство Go Vilnius при сотрудничестве с компанией LTG Link запустило уникальный поезд – рождественский. Каждый день несколько раз на нем можно приехать в Вильнюс из Каунаса, Клайпеды и Шяуляй. Это часть проекта "Знакомься с рождественским Вильнюсом". Идея такая: приехать в Вильнюс в праздничном вагоне, поужинать здесь или пообедать, переночевать и так же празднично вернуться домой. Именно в такое путешествие 27 ноября пустился журналист портала.

© Orijus Gasanovas

Поезд Клайпеда-Вильнюс еще никогда не был таким красивым и праздничным, каким журналист его увидел в минувшую субботу. Второй вагон был украшен к Рождеству. Его пассажиры перед посадкой устроили фотосессию на фоне праздничного вагона. Она продолжалась и на протяжении всей поездки.

В вагоне стоит украшенная игрушками и гирляндами елка, на потолке, столах и окнах - праздничные светильники, окна украшены красными шторками, красные шторы висят и в переходах. На сиденьях - подушки, на полу - ковры. Когда входишь в такой вагон, кажется, что ты попал в кино. Еще одна особенность этого вагона – праздничный запах.

Все это по заказу Go Vilnius создал декоратор Мантас Петрушкявичюс, который признал, что создавал интерьер под впечатлением после поездки на Восточном экспрессе, курсирующем между Лондоном, Парижем и Стамбулом.

© Orijus Gasanovas

Разница лишь в том, что "Восточный экспресс" - это очень дорогой поезд класса люкс. А вот поезда, которые везут пассажиров в Вильнюс в праздничных вагонах цену не меняли, она осталась преждей для конкретного направления.

Поэтому в праздничный период, получить место в таком вагоне будет непросто. Расписание этих поездов можно найти здесь: govilnius.lt/kaledos. При покупке билетов надо отметить, что вы хотите ехать во ВТОРОМ вагоне. Все остальные вагоны поезда - обычные. Будьте внимательны при оформлении заказа.

Новая идея популяризации Вильнюса понравилась не только литовцам, но и иностранцам - белорусам, немцам.

"Я часто езжу на поездах, по всей Европе, но такой вагон мне нигде не приходилось видеть. Даже в Германии, где поездки по железной дороге хорошо развиты – такого не бывает", - поделилась своим замечанием Ингрид из Мюнхена, которая ехала в Вильнюсский аэропорт.

Праздничные поезда везут путешественников в Вильнюс, чтобы они погрузились в столичную рождественскую сказку - не только сходить к елке, но и зайти в рестораны, уютные магазинчики Старого города и переночевать в гостинице.

© Orijus Gasanovas

До 2 января в вильнюсских кафе и ресторанах есть специальные рождественские блюда и напитки. В кафе Mano guru предлагают пирог из сельди и картофеля Foršmak, в баре Vyno vieta - праздничный паштет, в ресторане Gaspars - чай со специями, в ресторане Geri laikai - праздничный десерт, в мексиканском ресторане Casa Peligrosa - крем-брюле с кофе.

Если у вас есть купоны Go Vilnius (их можно бесплатно взять в Центре туризма в Вильнюсе) на ул. Пилес и в аэропорту, то эти угощения вы сможете купить со скидкой.

Праздничные цены предлагают и некоторые вильнюсские гостиницы: Comfort Hotel предлагает номер за 45 евро, Neringa - за 70 евро, Pacai за 151 евро, а ibis Vilnius Centras – за 36 евро.

На сайте Go Vilnius можно найти список гостиниц, предлагающих особые цены.

С купонами Go Vilnius можно получить скидку в известной гостинице Stikliаi.