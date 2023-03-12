Новая идея: детей в Литве хотят вооружить газовыми баллончиками

С этой целью члены фракции "Во имя Литвы" зарегистрировали поправки й закону о контроле над оружием.
Если парламент одобрит, то для самозащиты газовые баллончики категории D смогут использовать постоянные жители Литвы не младше 14 лет (но не покупать). Эти средства самозащиты им смогут давать родители, опекуны.
"Растет число выпадов и насилия против детей. Люди вооружают детей и делают это, нарушая закон, но ни полиция, ни министр внутренних дел Агне Билотайте ничего не предлагают. Поэтому мы поднимаем этот вопрос в парламенте и предлагаем способы решения важной проблемы", – сказал представитель фракции Саулюс Сквернялис.
По действующим законам, газовые баллончики могут использовать лица не младше 18 лет.
"Несмотря на это, некоторые родители покупают газовые баллончики для детей, чтобы защитить их от нападения, не боясь административной и даже уголовной ответственности",- сказали депутаты.
Депутаты отмечают, что за год число нападений на детей до 18 лет увеличилось на 11,8% (с января 2022 по январь 2023 г.).
Если сравнивать данные 2021 и 2022 года, то число случаев сексуального использования детей выросло почти на 20%.
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