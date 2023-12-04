Новая бесплатная услуга в Антакальнисской поликлинике: после операции пациенты могут вечером вернуться домой

"Антакальнисская поликлиника расширяет спектр своих услуг. В этом году мы делаем акцент на услугах дневной хирургии, так как эти услуги особенно необходимы жителям Вильнюса и окрестностей. Мы рады, что в недавно созданном отделении дневной хирургии работают опытные хирурги — Альгирдас Пильвелис, Гинтаутас Олека, Мантас Друнгилас, а также появилось новое оборудование для проведения лапароскопических операций", — говорит руководитель поликлиники Эвальдас Навицкас.
Паховая грыжа — в основном мужская проблема
Альгирдас Пильвялис, заведующий отделением дневной хирургии Антакальнисской поликлиники, говорит, что патология паховой грыжи — это в основном мужская проблема.
"Это патология, при которой слабое место или дефект брюшной стенки выталкивает содержимое за пределы брюшной полости из-за давления внутри брюшной полости. В силу анатомических различий мужчины страдают этой патологией примерно в 10 раз чаще, чем женщины. По статистике, почти у каждого третьего мужчины в течение жизни диагностируется паховая грыжа", — говорит хирург Пильвялис.
Симптомами паховой грыжи обычно являются образование, шишка в паху или даже мошонке, которая вызывает дискомфорт, отек и боль. Пильвялис говорит, что эти симптомы нельзя игнорировать, и призывает вас как можно скорее обратиться к семейному врачу или хирургу. Это может предотвратить серьезные осложнения в будущем.
Лапароскопическая хирургия паховой грыжи — удобно и доступно
Заведующий отделением дневной хирургии Пильвялис объясняет, что существует два вида плановой хирургии паховой грыжи: открытая и лапароскопическая, при которой видеокамера и инструменты вводятся в оперируемую область через три небольших разреза длиной всего 0,5-1,5 см, а также используются высокотехнологичные, анатомической формы, частично резорбируемые (рассасывающиеся) медицинские сетчатые протезы.
По словам врача, лапароскопическая хирургия выгодна не только тем, что пациенты испытывают гораздо меньше боли после операции, раны заживают быстрее и имеют гораздо меньший размер, но и тем, что период восстановления после операции короче и пациенты быстрее возвращаются к своей повседневной деятельности.
"В Антакальнисской поликлинике лапароскопические операции проводятся в отделении дневной хирургии. Пациент приходит к нам, его оперируют, и вечером он может вернуться домой, а дальнейшее лечение осуществляется амбулаторно. Таким образом, пациент может довольно быстро вернуться к своей повседневной деятельности", — говорит Пильвялис.
Эти операции в Антакальнисской поликлинике оплачиваются из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования и бесплатны для пациента. Пациенты с симптомами паховой грыжи должны в первую очередь обратиться к семейному врачу, который оценит их состояние и направит на дальнейшую консультацию к хирургу. Услуги доступны для всех пациентов, независимо от их территориальной принадлежности.