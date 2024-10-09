Новая афера мошенников в интернете: по низким ценам предлагают одежду Zara

Представитель Baltimax, эксперт по кибербезопасности Лукас Апинис сказал: „Это старый метод хакеров, распространение фейковых реклам. По профилю можно оценить, когда он был создан и выяснить, не являются ли комментарии подделкой“.

Однако сомнение вызывает один момент - сообщения из Литвы оставлены иностранцами, а не литовцами. Кроме того, этот профиль Facebook был создан всего две недели назад, это неоригинальный профиль Zara.

В профиле много сообщений „из Литвы“, в которых люди сообщают, что уже получили заказ, есть комментарии с фотографиями. На первый взгляд, этот профиль достоин доверия.

В Facebook создан профиль „продажа фирменной одежды“ сказано, что этот сезон у Zara был плохим, поэтому на складе осталось много непроданной одежды. Поэтому магазин продает одежду ящиками по несколько евро.

Эксперт советует использует надежную антивирусную программу, а, увидев рекламу, не спешить с покупкой и включить критическое мышление, проверить, настоящий ли профиль.

Апинис рассказал, что делать, если вы уже передали мошенникам какие-то данные.

„Все зависит от того, какие данные переданы, если вы ввели подключения к э-банкингу, как можно скорее блокируйте банковскую карту и обратитесь в банк. Если другие данные, например, номер телефона, эл. почту и т.д., тогда надо оставаться бдительным, могут последовать звонки мошенников, смс-сообщения, эл. письма“, – предупредил эксперт.

Если человек поверил рекламе и ввел данные банковской карты, то еще можно вернуть деньги.