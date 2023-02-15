Чемпионат проходил на прошлой неделе в Каунасе. Он длился 3 дня. Розданы 20 комплектов медалей. Однако одного спортсмена к участию в состязаниях не допустили.

В редакцию Delfi обратился отец одного молодого спортсмена, он пожаловался, что его 17-летнему сыну не разрешили участвовать. Такое решение принял генсек ЛФБ Донатас Мачанскас, поскольку юноша является гражданином России.

Однако юноша родился и все время проживает в Вильнюсе, ранее он участвовал в состязаниях, побеждал на них. Delfi убедился в том, что несколько лет назад юноша действительно был чемпионом Литвы среди молодых спортсменов, участвовал в международных турнирах.

Donatas Mačianskas © Saulius Čirba

Тренер Вильнюсского клуба Валентин Миронов охарактеризовал своего воспитанника как "подготовленного и перспективного" боксера.

"Я его 5-6 лет знаю как вильнюсца, который учится в литовской школе, говорит по-литовски. А какой у него паспорт – я не спрашивал", – сказал Миронов.

Мачанскас сказал Delfi, что такова позиция ЛФБ.

"Я старался отцу все объяснить, но видел, что человек не слышит – разговор начался с угрозами судов и т.д. Сожалею, что кому-то не удалось принять участие в чемпионате, но есть правила. Во-первых, этот спортсмен не приехал на мандатную комиссию, не прошел все процедуры. Во-вторых, у него нет литовского гражданства, а такие спортсмены не могут участвовать в национальных чемпионатах. Граждане других стран не могут представлять Литву в мире", – заметил генсек, напомнив, что это обусловлено действующими правилами.

По словам Мачанскаса, то, что несколько лет назад юноша стал чемпионом Литвы - обход действующих правил: "Возможно, не были тщательно проверены документы, формально этого не должно было быть".

Министерство образования, науки и спорта отмечает, что оно не регламентирует участие иностранцев в литовских чемпионатах.

Правда, то же министерство во вторник (14 февраля) обновило свои рекомендации в связи с продолжением войны в Украине. Уже раньше министерство призывало разорвать все связи с субъектами, атакующими Украину. Литовцев призывают не участвовать в одних состязаниях с россиянами и белорусами.

Федерациям, которые по этой причине не едут на состязания, обещают компенсировать финансовые потери.

Кроме того, спортивным организациям рекомендуют не приглашать на организуемые в Литве состязания граждан России и Беларуси.

Федерациям не рекомендуют участвовать в состязаниях, организуемых в России и Беларуси.

Напомним, что бокс - тот вид спорта, в котором вопрос участия белорусов и россиян самый чувствительный. Международная ассоциация бокса (IBA) минувшей осенью вернула на международную сцену спортсменов, судей из стран-агрессоров вместе с их гимнами и флагами.

Как и Литва, публично к бойкоту международных чемпионатов с участием россиян и белорусов призывают США и Ирландия.

Президент ЛФБ Дарюс Шалуга ранее говорил Delfi, что такой позиции придерживаются 15-20 стран, только не все говорят вслух.

Президент IBA из России Умар Кремлёв грозит "жесткими санкциями" тем, кто бойкотирует состязания и призывает спортсменов не подчиняться федерациям, предлагая им оплатить расходы на участие за счет IBA.