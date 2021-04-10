По словам столичной полиции, после полуночи поступило сообщение о том что в здании на ул. Карейвю проходит вечеринка, громко играет музыка, люди не соблюдают правила карантина.
Полицейские обнаружили в зале большое количество людей - в общей сложности их было 89 человек, в основном – студенты, приехавшие в Литву по программе обмена ERASMUS.
Представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала, что большая часть участников вечеринки – иностранцы. Полиция выявила организатора вечеринки и владельца помещения.
По словам Самороковской, часть участников вечеринки успела убежать, увидев полицию.
Обстоятельства происшествия уточняются.
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