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Литовская гидрометеорологическая служба (ЛГМС) в фейсбуке сообщает, что минувшей ночью погода в Литве была необычной. Метеорологи насчитали 29 молний.
Naktį Lietuvos teritorijoje buvo užfiksuoti net 29 žaibų išlydžiai.
Naktį Lietuvos teritorijoje buvo užfiksuoti net 29 žaibų išlydžiai.
© Delfi/LHMT nuotr.

"Вчера вечером и минувшей ночью на территории Литвы зафиксировали 29 разрядов молний. Это не мало, особенно если вспомнить, что на дворе март", – писали представители ЛГМС.

По их словам, отдельные подобные случаи даже зимой - нормальное явление.

"Но на самом деле минувшей ночью наблюдалась редкая комбинация – гроза и снег. Условия для этого создали потоки воздуха, вызванные циклоном, термические перепады", – сказали синоптики.

По данным ЛГМС, в Литве были зафиксированы самые сильные порывы ветра минувшей ночью: в клайпедском порту у мола – до 27,4 м/с; на мысе Вентес (на высоте 10 м) – до 25,4 м/с; в Ниде у моря (на высоте 24 м) – до 27,6 м/с; на клайпедской метеостанции (на высоте 24 м) – до 27,1 м/с.

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