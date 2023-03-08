"Вчера вечером и минувшей ночью на территории Литвы зафиксировали 29 разрядов молний. Это не мало, особенно если вспомнить, что на дворе март", – писали представители ЛГМС.

По их словам, отдельные подобные случаи даже зимой - нормальное явление.

"Но на самом деле минувшей ночью наблюдалась редкая комбинация – гроза и снег. Условия для этого создали потоки воздуха, вызванные циклоном, термические перепады", – сказали синоптики.

По данным ЛГМС, в Литве были зафиксированы самые сильные порывы ветра минувшей ночью: в клайпедском порту у мола – до 27,4 м/с; на мысе Вентес (на высоте 10 м) – до 25,4 м/с; в Ниде у моря (на высоте 24 м) – до 27,6 м/с; на клайпедской метеостанции (на высоте 24 м) – до 27,1 м/с.