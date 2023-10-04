Ночью в Литве дул шквальный ветер, порывистый ветер прогнозируют и днем

В группе на фейсбуке жители делились информацией из разных уголков Литвы. О сильном дожде и ветре рано утром сообщали жители разных районов. Одни писали о том, что ветер унес вещи, а в Шальчининкском районе ветер унес даже батуты.

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения сказала Delfi, что ночью пожарные-спасатели 23 раза выезжали, чтобы убрать поваленные ветром деревья, однако серьезного ущерба удалось избежать.

По данным Департамента, с проезжей части пожарные-спасатели удаляли деревья 5 раз в Клайпедском округе, 5 раз в Алитусском округе, 4 раза в Мариямпольском округе, 3 раза в Вильнюсском округе, по 2 раза в Каунасском и Паневежском округах и по 1 разу в Шяуляйском и Утенском округах.

4 октября, в 4.18 ч. сообщалось, что в Алитусе дерево упало на автомобиль. Пожарные-спасатели распилили дерево и убрали его.