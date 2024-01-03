Ночью в горевшем в столице многоквартирном доме пожарные-спасатели обнаружили тело ребенка

О том, что в доме остался ребенок, пожарным-спасателям сообщила его мать. Она умоляла спасти ее мальчика. Саму женщину увезли в больницу. Сестра мальчика в социальной сети оставила запись, в которой рассказала об обстоятельствах происшествия.

"Взрывной волной разрушило стену в комнате моей мамы. На кровати лежал мой семилетний брат. Во время взрыва стана упала на моего брата и зажала его, мама пыталась вытащить его, но не смогла. Он только повторял: - Мамочка, помоги, мне больно".

Женщину и еще троих пострадавших врачи увезли в больницу. До ребенка пожарные-спасатели добраться не могли, были опасения, что дом может рухнуть. К сожалению, мальчик погиб.