"Взрыв метеора зафиксировала видеокамера, установленная на доме", – сказала Delfi Эйдукене.

Метеор был зафиксирован 21 октября, в 21.43 ч. Видеокамера направлена на север. Свет от метеора виднелся в небе около 5 секунд.

Вероятно, зафиксированный метеор – это часть метеорного дождя Ориониды, который достиг своего пика 21 октября.





Лайма рассказала, что ее камера зафиксировала в свое время и северное сияние.