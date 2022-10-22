"Взрыв метеора зафиксировала видеокамера, установленная на доме", – сказала Delfi Эйдукене.
Метеор был зафиксирован 21 октября, в 21.43 ч. Видеокамера направлена на север. Свет от метеора виднелся в небе около 5 секунд.
Вероятно, зафиксированный метеор – это часть метеорного дождя Ориониды, который достиг своего пика 21 октября.
Лайма рассказала, что ее камера зафиксировала в свое время и северное сияние.
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