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В пятницу поздно вечером в небе над Литвой был зафиксирован мощный взрыв метеора. Этот момент с помощью видеокамеры в Жеймяй (Кретингский район) зафиксировала Лайма Эйдукене. Метеор осветил небо зеленым светом – взрыв был очень ярким.
Penktadienio vakarą užfiksuotas meteoro blyksnis danguje virš Lietuvos, Kretingos rajone. L. Eidukienės nuotr.
Penktadienio vakarą užfiksuotas meteoro blyksnis danguje virš Lietuvos, Kretingos rajone. L. Eidukienės nuotr.
© DELFI

"Взрыв метеора зафиксировала видеокамера, установленная на доме", – сказала Delfi Эйдукене.

Метеор был зафиксирован 21 октября, в 21.43 ч. Видеокамера направлена на север. Свет от метеора виднелся в небе около 5 секунд.

Вероятно, зафиксированный метеор – это часть метеорного дождя Ориониды, который достиг своего пика 21 октября.


Лайма рассказала, что ее камера зафиксировала в свое время и северное сияние.

Šiaurės pašvaistė Kretingos rajone. L. Eidukienės nuotr.
Šiaurės pašvaistė Kretingos rajone. L. Eidukienės nuotr.
© DELFI

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