"Это было восхитительно... (...) Как гром среди ясного неба появился яркий болид. Поток света был таким ярким, что показалось будто настал день. Пик потока персеид был несколько дней назад, но метеоры еще можно увидеть. Пока это было самым впечатляющим явлением", – рассказал член Sky Chasers LT Вайдас Тарулис.

Meteoras (bolidas), užfiksuotas nakties danguje Tauragnuose. Sky Chasers LT/V. Tarulio nuotr.