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В Литве ночью был зафиксирован космический объект, попавший в атмосферу Земли – большой метеороид. Этот объект наблюдали в ночь на 23 августа, в 01:20 ч., около Таурагнай.
"Это было восхитительно... (...) Как гром среди ясного неба появился яркий болид. Поток света был таким ярким, что показалось будто настал день. Пик потока персеид был несколько дней назад, но метеоры еще можно увидеть. Пока это было самым впечатляющим явлением", – рассказал член Sky Chasers LT Вайдас Тарулис.
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