Ночью дорожные условия неудовлетворительные: морось и гололед

 
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ФОТО: ELTA

Дирекция автодорог Литвы предупреждает, что в ночное время на дорогах будут наблюдаться: гололед, морось и смешанные осадки.
Вечером в среду в Тракайском, Алитусском, Варенском и Шилальском районах движение будет затруднено из-за тумана, а местами видимость сократится до 50 м.

На всей территории Литвы Дорожное покрытие магистральных и большинства региональных дорог — мокрое.

На дорогах с низкой интенсивностью движения дорожное полотно покрыто слоем укатанного снега до 10 см, местами имеются скользкие колеи.

Проблемные участки дорог посыпают и расчищают работники АО "Kelių priežiūra", но водителей просят учитывать состояние дорожного покрытия и выбирать безопасную скорость, а не максимально разрешенную.

По данным Гидрометеорологической службы, в течение ночи на большей части территории страны ожидаются кратковременные смешанные осадки. Во многих районах гололед. Местами туман и морось. Легкий ветер. Минимальная температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов мороза.

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