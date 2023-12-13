Ночью дорожные условия неудовлетворительные: морось и гололед

Дирекция автодорог Литвы предупреждает, что в ночное время на дорогах будут наблюдаться: гололед, морось и смешанные осадки.

Вечером в среду в Тракайском, Алитусском, Варенском и Шилальском районах движение будет затруднено из-за тумана, а местами видимость сократится до 50 м.