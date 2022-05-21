Ночной рейд в Вильнюсе: пьяный водитель BMW на глазах у полицейских врезался в светофор

Около 23.40 на пересечении проспекта Лайсвес и улицы Т. Нарбуто пьяный водитель врезался в светофор. В машине BMW находились два парня и девушка. Водитель с легкими повреждениями доставлен в больницу. Алкотестер показал 2 промилле в первый раз и 1,7 - во второй.

Пассажиры не очень расстроились. Девушка призналась, что была подвыпившей, но ничего плохого в этом не видела, мол, не она ведь была рулем. Она упомянула, что они ехали с мероприятия Jungle King - бои без правил. Девушка сказала, что несколько раз просила водителя не садиться за руль, потому что думала, что он пьян, но уговорить не удалось.

Машина была заполнена бутылками с алкоголем, пивом, водкой. После аварии светофоры на перекрестке выключились.

После этого попалась девушка за рулем Toyota. Первая проверка на алкотестере показала 0,73, вторая - 0,54 промилле. Ехала с подругой. Полицейским призналась, что выпила только одно пиво.

Примерно в 00.45 сотрудники полиции остановили парня на самокате. Первая проверка - 0,66, вторая - 0,50 промилле. Сказал, что выпил пару бутылок пива. Ехал недалеко, всего пару километров.

Mazda 3 остановили около часу ночи. В машине находился мужчина с девушкой. Он очень очень удивился, когда первая проверка показала 0,5 промилле. Он сказал, что выпил пару часов назад одну бутылку пива и не ожидал результата, но после второй проверки алкотестер показал 0,44 промилле.

Около 01.20 полицейские остановили 20-летнего водителя Mazda. Молодой человек не имел прав. Как он сам рассказывал, один раз права его остановили без прав, потом он сдал экзамен, но права не получил из-за наложенных ограничений.

Оказывается, он действительно сдал экзамены. Только водительское удостоверение ему не выдают, так как его уже в девятый раз ловят без прав.