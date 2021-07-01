aA
Верховный суд Литвы вынес окончательный приговор в деле об убийстве Евы Страздаускайте из Плунге.
Mantas Bieliauskas, Karolis Bieliauskas, Leonas Bieliauskas
Mantas Bieliauskas, Karolis Bieliauskas, Leonas Bieliauskas
© DELFI montažas

Коллегия из трех судей постановила, что апелляционный суд обосновано приговорил к пожизненному заключению двоюродных братьев Каролиса и Ляонаса Беляускасов. Третий двоюродный брат был приговорен к 19 годам тюрьмы.

Жалобу в Верховный суд подавал только Каролис Беляускас, Ляонас не обжаловал приговор.

Ляонас и Каролис были осуждены за убийство девушки, два грабежа, уничтожение имущества и незаконное лишение свободы.

В Верховный суд также обращался Альгимантас Станкявичюс, осужденный за участие в грабеже, незаконное хранение оружия и его использование. Его Апелляционный суд приговорил к четырем годам и двум месяцам.

Статьи по теме:
Суд ужесточил наказание обвиняемым в убийстве Страздаускайте: двое приговорены к пожизненному заключению  (13)
Близкие Страздаускайте добиваются ужесточения наказания осужденным за убийство  (5)

Кассационные жалобы отклонены", – сказал судья Аурелиюс Гутаускас.

По его словам, суд констатировал, что назначенные наказания отвечают принципу справедливости, а осужденные - опасны для общества.

"Мы не планировали убийство – мы только хотели угнать автомобиль, что делать с пострадавшей мы не обсуждали", – объясняли свои действия Беляускасы.

Убийство Евы Страздаускайте, которая из Плунге ехала в Вильнюс на автомобиле Audi A7, было совершено 5 мая 2017 года. Осужденные имитировали ДТП, заставив девушку остановиться, затем запихнули ее в салон и увезли. Решение убить жертву появилось спонтанно - они боялись, что Ева их опознает, поскольку все они были без масок. Девушка была убита в Кедайняй на территории заброшенного аэродрома.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Завершено слушание по делу Страздаускайте: обвиняемые признали свою вину лишь отчасти

Каунасский окружной суд 21 февраля завершил...

Обвиняемых в убийстве Страздаускайте просят приговорить к пожизненному сроку (6)

В четверг в Каунасском окружном суде продолжится...

TOP новостей

Эпидемиолог: в течение двух месяцев Европа будет оккупирована штаммом "дельта" (47)

Правительство Литвы с 1 июля отменило карантин....

В Литве с четверга отменен карантин: какие ограничения остались (40)

С 1 июля в Литве завершился действовавший больше...

"Delfi Главное": нелегальные мигранты, самоизоляция Минска, экономика Литвы и санкции против Лукашенко? (45)

Как Литва справляется с растущим потоком нелегальных...

С 1 июля некоторые лекарства в Литве просто так не купишь (26)

В Литве существует серьезная проблема в связи со...

Подорожание за ночь на 21%: китайские торговцы сами включили в цену НДС (22)

Крупные китайские торговые платформы - Wish и Aliexpress с...