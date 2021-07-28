Никаких гарантий для желающих отдохнуть за границей не остается

Жители планирующие отдых осенью, обеспокоены ситуацией, они не знают, удастся ли им уехать из Литвы.

Многие уже думают о том, чтобы отозвать поездку, вернуть деньги, о возможной изоляции после возвращения.

Туроператоры успокаивают, говоря, что на осень поездки можно планировать. Особенно если человек привит или переболел коронавирусом. А если все же поездки отменят, то туроператоры предложат COVID–19-паузу.

"Обычно это перенос поездки, люди сами смогут выбрать время следующей поездки – весной, зимой или в другое время. Чаще это перенос поездки, а не возвращение денег", – сказал LNK представитель Airguru Юстас Альбертинас.

На осень распродали наполовину меньше путевок, чем до пандемии.

"Самые популярные направления страны Средиземного моря – Испания, Греция, Турция. Ближайшие направления, где осенью хорошая погода", – сказал Альбертинас.

Живущая в Испании литовка, которая организует поездки для граждан нашей страны, сказала, что клиенты больше всего боятся самоизоляции после поездки. Ведь это 10 дней и больше, а это стоит недешево. Сама она хотела поехать в октябре на мероприятие в Англию, но сомневается, что планы осуществятся.

"Из-за 10-дневной самоизоляции, они хотят признавать только сделанную в Англии вакцину. Поэтому непонятно, будут принимать людей с европейскими вакцинами", – сказала LNK директор Premium travel service Сольвейга Савицкайте.

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) советует не путешествовать, если в этом нет необходимости. А то, какими осенью будут ограничения, будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Однако из-за штамма "дельта" хороших прогнозов нет.

"Если люди привиты, то меньше вероятность отзыва поездки. Кроме того, они реже будут сталкиваться с проблемами в поездке. Конечно, осень будет нелегкой в эпидемиологическом плане. Поэтому поездки лучше не планировать", – сказал представитель НЦОЗ Юстина Петравичене.

Сами люди по-разному оценивают возможности отдыха осенью. Одни говорят, что успели отдохнуть летом за границей, другие сказали, что планы есть, но они будут следить за эпидемиологической ситуацией.

"Конечно, неспокойно. Сам не можешь ничего решать, ты зависишь от решений других стран", – сказал один вильнюсец.

Переболевшим и привитым от COVID–19 тестироваться и изолироваться после возвращения в Литву не надо.