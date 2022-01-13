Нийоле Ожелите: я только вчера поняла, что с нами произошло

Человеку, который вырос в независимой Литве, слова Ожелите, возможно, покажутся нелогичными. Мо она предлагает вернуться в тот период, из которого пришло ее поколение.

"Видите ли, Ильф о Петров, знаменитые русские писатели в свое время назвали советских людей и весь СССР "краем непуганых идиотов". Когда ты живешь в условиях закрытого концлагеря и привыкаешь к такому порядку, тебе это даже не кажется концлагерем", – заметила собеседница.

Она сказала, что ее ото сна пробудила беседа с внучкой, которая посмотрела фильм "Эмилия с аллеи Свободы" и совершенно серьезно спросила: "Мамочка, ты мне так серьезно рассказываешь, как вас там ловили, милиция стригла волосы, я даже завидовала, как все романтично. (…) Я посмотрела этот фильм, неужели ты не понимала, что с вами вели себя как с вещами?". Девочке тогда было 16.

"Она никогда этого не видела, она адекватно увидела, что ведут себя, как с вещами. Я была в шоке. Тогда я поняла, что такое стокгольмский синдром. Только, когда ты его переживаешь, ты этого не понимаешь, не понимаешь, что психика адаптирует любое насилие, любую несправедливость. Ведь если бы ты осознавал, что с тобой делают, сошел бы с ума. И мысли не было, что свобода потребует крови", – сказала Ожелите.

Она сказала, что большое впечатление на нее произвел фильм Сергея Лозницы "Господин Ландсбергис".

"Я вообще только вчера поняла, что произошло. Смотрела эту 4-часовую эпопею, которая совсем не о Ландсбергисе (...). Этот фильм вернул нас в себя", – сказала Delfi Ожелите.

Сейчас это сложно себе представить но тогда люди жили в условиях закрытого информационного пространства, когда подлинной информации не было практически ни о чем.

"Ни о криминале в СССР ничего не знали, ни секса там не было, как сказал Владимир Познер, – ничего, из фильмов даже поцелуи вырезали. Скажем, нельзя было представить себе, что можно убить человека, только фашисты в советских фильмах убивали советских людей. Поэтому и в голову не могло прийти, что могут танком по людям проехать", – рассказала Ожелите.

Она сказала, что весть о смерти Лореты Асанавичюте потрясла людей в Верховном Совете.

"Я вчера еще раз пересмотрела документальные кадры, как на людей едут танки, а люди говорят: "Как вам не стыдно?" Люди поют псалмы. Ни одного политического лозунга, ни одного проклятья, только "Литва будь свободна" и молитвы", – заметила она.

"Это было невероятно. Людям нашего поколения казалось, что это какая-то глупость – ведь так нельзя" – продолжила подписант.

На вопрос, как они в Верховном Совете узнавали о происходящем, она сказала, что им сообщали по телефону, звонили врачи из больницы.

Ожелите убеждена, что и сейчас мы были бы не хуже тех людей.

"Мы существуем, знаете почему? Когда человек влюбляется, если бы он на протяжении 25 лет жизни с супругой был также влюблен, что было бы? У них не было бы детей, они бы их не вырастили, они бы взорвались, у них перегорели бы мозги. Ты не можешь так долго находиться на пике любых чувств. Это как вершина горы для альпиниста, доходишь, понимаешь флаг и понимаешь, что ты можешь", – заметила она.

Она убеждена, что если сегодня произошло бы нечто подобное, то на улицы вышло бы еще больше людей.

"Молодые люди прекрасные, великолепные. Тогда вышли не все. Одни сидели и смотрели, чем все закончится, таких было много. Поскольку результат оккупации - морально искалеченные люди. Помните, как говорили, что хороший человек - не профессия? А что тогда профессия? Хороший и дурак были синонимами. Но хорошим может быть только очень сильный человек, который не пойдет на преступление, который настолько силен, что может его остановить, не жалея себя. Это иные ценности", – заметила Ожелите.

Подписант была удивлена информацией о том, что 13 января у здания парламента планируют протесты.

"Это курьез, какая-то карикатура на единственников, антиправительственников, которые безо всякого основания действовали против государства, власти, которую сами же выбрали", – сказала Ожелите.

Она радуется молодому поколению, их мышлению. Она вспомнила мероприятие с участием четвероклассников.

"Я не умею общаться с маленькими детьми, что им можно рассказать о государстве? Но отказаться не могу. Я задала детям такой вопрос: "Дети, скажите мне, что, как вам кажется, важнее – человек или государство?". Один мальчик поднял глаза и сказал: "Я думаю, человек важнее". Я спрашиваю: "Почему?". А он: "Потому что люди создают государство, а не государство людей", – вспоминала Ожелите.

Она согласна с этим, но подчеркнула, что человеку надо понять, что важен не он один, но и другие, находящиеся рядом. Если этого не понимать, то создать государство не получится.

"Мы друг без друга ничто. Мне не страшно это говорить (...). Например такое явление как выступление против прививок я расценивают как асоциальность", – заметила Ожелите.