Нидерландский комбат в Литве: наше присутствие и подготовка здесь - это сигнал и для врагов

- Да, конечно, мы здесь не просто так. И наша миссия на самом деле состоит из трех частей. Мы здесь, чтобы сдерживать врага. Мы здесь, если нужно, чтобы защищать литовское население и каждый дюйм литовской земли, и мы должны успокаивать, конечно, литовское население, и мы относимся к этому серьезно. Поэтому мы здесь тренируемся и демонстрируем свои способности как литовцам, так и Российской Федерации.

- То, что мы видим на примере украинской войны и следим за ней, конечно, дает нам возможность извлечь из этой войны много уроков. Например, использование беспилотников и то, как справляться с ними. Это то, что мы непосредственно внедрим в нашу собственную программу подготовки на будущее. То же самое касается и маскировки. Мы также обучаем этому и изучаем сам конфликт. И я думаю, что самое важное - это психология: мы можем, не только можем, но и хотим сражаться. И это то, что мы уже взяли с собой из родных стран, и мы также утверждаем в Литве, что мы готовы сражаться с врагом, если это необходимо.