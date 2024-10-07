Нидерландский комбат в Литве: наше присутствие и подготовка здесь - это сигнал и для врагов

- Прежде всего, я хотела бы поздравить вас с недавним назначением, и впервые в качестве голландского командира немецко-голландского батальона. Не могли бы вы объяснить, насколько это важно для вас, для вашей страны, для вашей миссии?
- Да, на самом деле это и то, и другое. Я - подполковник Шиллеманс, командующий многонациональной боевой группой, а дома я командую бронетанковым батальоном 414. Мы делаем это вместе с Германией. И уже то, что я, как первый голландский командир из обычного немецкого подразделения могу командовать этим подразделением в Литве, говорит о нашем доверии друг к другу.
- Не могли бы вы объяснить нашей аудитории, какую роль здесь играет „усиленное присутствие“ НАТО с точки зрения текущих угроз, которые приходят и окружают нас?
- Да, конечно, мы здесь не просто так. И наша миссия на самом деле состоит из трех частей. Мы здесь, чтобы сдерживать врага. Мы здесь, если нужно, чтобы защищать литовское население и каждый дюйм литовской земли, и мы должны успокаивать, конечно, литовское население, и мы относимся к этому серьезно. Поэтому мы здесь тренируемся и демонстрируем свои способности как литовцам, так и Российской Федерации.
- На каких операциях вы больше сосредоточены? Рассматривая текущие угрозы, связанные с войной. Какие уроки вы извлекли и как вы их применяете на практике здесь?
- То, что мы видим на примере украинской войны и следим за ней, конечно, дает нам возможность извлечь из этой войны много уроков. Например, использование беспилотников и то, как справляться с ними. Это то, что мы непосредственно внедрим в нашу собственную программу подготовки на будущее. То же самое касается и маскировки. Мы также обучаем этому и изучаем сам конфликт. И я думаю, что самое важное - это психология: мы можем, не только можем, но и хотим сражаться. И это то, что мы уже взяли с собой из родных стран, и мы также утверждаем в Литве, что мы готовы сражаться с врагом, если это необходимо.
- Да, мы сидим рядом с боевым танком Leopard, и, вероятно, вы принимаете опыт использования этого танка у своих украинских коллег. То есть, вы уже видели их работу во время учений, но теперь вы можете наблюдать за их действиями на передовой.
- Да, и до сих пор основной боевой танк широко используется в полевых условиях, сегодня вы можете видеть это в Украине, хотя есть много изображений, показывающих беспилотники, которые атакуют танки. Но в конечном итоге, если смотреть в целом, танк по-прежнему играет большую роль. И именно поэтому мы тренируемся с ним, с этим танком в сочетании с другими системами, потому что это не только танк, это всегда комбинированное оружие. Это означает, что всегда есть сочетание главного боевого танка, вооруженной пехоты, совместной огневой поддержки, что все вместе создает военный потенциал.
- Война в Украине - это то, как мы понимаем современную войну с новыми технологиями. Украинцы - изобретатели. Используете ли вы эти навыки? Я имею в виду, понимаете ли вы, как будет выглядеть война будущего?
- Да, как уже говорилось, мы будем интегрировать все уроки, выявленные в ходе войны в Украине, касающиеся дронов, а также тактики на более низком тактическом уровне, как это делают украинцы с препятствиями, которые появляются сейчас в Украине. Также использование систем командования и управления, и это будет внедрено непосредственно в нашу программу обучения. Так что мы будем лучше подготовлены, если мы сами будем вести боевые действия.
- Когда вы находитесь здесь, чувствуете ли вы, что посылаете некий сигнал врагам? Например, мы можем ожидать угроз со стороны Белоруссии, потому что мы видели, как это произошло с Украиной, потому что они предоставили площадку для российской армии. А как вы смотрите на эти угрозы здесь?
- Я думаю, что угроза в Литве реальна. Жители Литвы на самом деле чувствуют эту угрозу. Конечно, это также причина, по которой мы здесь. И если мы находимся здесь с шестью нациями в составе одной боевой группы, это уже говорит о решимости этих шести наций защищать каждый дюйм земли в этой стране. Потому что в Литве тоже защищают безопасность. И это, я думаю, ясное послание. Наше присутствие, но также и наша подготовка, как мы готовимся, и как мы это делаем. Это сигнал не только для литовцев, но и для врагов: Don’t fuck with us.