Ничего святого: с могил крадут венки, цветы и свечи

"Меня это очень удивило, раньше не доводилось слышать, чтобы на Дашконисском кладбище крали венки, цветы и свечи. Мы поехали на могилу через две недели, а венка нет. Подсвечник пропал. Даже букета роз не было. Были следы мужских ботинок. Неужели ничего святого уже не осталось, если крадут с могил?", – сказала женщина.

Другая горожанка сказала, что на кладбище на ул. Кауно с могилы ее близких пропали искусственные цветы и горшки с цветами.

Администраторам кладбищ эта проблема известна, такое повторяется в праздники из года в год.

Между тем полиция предупреждает жителей, что в День всех святых и в День поминовения усопших надо быть на кладбищах очень бдительными, поскольку в это время активно действуют воры и карманники.

Полиция напоминает, что важно закрывать машину даже если вы вышли из нее ненадолго. Кроме того, нельзя оставлять в машине сумки, документы и другие ценные вещи.

О подозрительных лицах, замеченных около кладбищ, просьба сообщать в полицию по номеру 112.