Ни жалюзи, ни денег – подозревают, что с ними скрылся директор компании

„Я обратилась в Государственную службу по защите прав потребителей, но не знаю, чем все это закончится.

„Я с трудом связалась с главой компании, он сказал, что жалюзи нестандартные, производитель не указал срок доставки. Мы договорили переделать заказ, чтобы ускорить процесс. Прошлос еще 4-5 недель, но больше с главой компании связаться не удалось. Человек пропал, а с ним - аванс“, – сказала пострадавшая.

„В апреле в компании Festeda я заказала жалюзи. Глава компании Эдвардас все замерил, мы договорились, что я переведу аванс – полсуммы, 900 евро. Жалюзи должны были быть готовы в течение 4–5 недель“, – рассказала Агне, по словам которой, далее стало сложно связаться с компанией.

Читательница Агне рассказала Delfi, что заказала жалюзи в компании Festeda, заплатила аванс, но заказ не получила.

Я знаю, что я не одна такая. Сайт компании и ее страницы в соцсетях еще действительны, не хочется, чтобы кто-то еще попался на крючок мошенника“, – сказала собеседница.

По данным Rekvizitai.lt, компания Festeda должна „Содре“ 129 евро. Доходы компании в 2023 году составили 53 000 евро, а чистая прибыль - больше 14 000 евро.

На сайте есть жалобы и других клиентов.

От деятельности Festeda пострадало и ЗАО Modern home solutions. Совладелец компании Дарюс Йонитис сказал Delfi, что Festeda заказывала у них продукцию.

По его словам, проблемы с директором Festedа начались полгода назад.