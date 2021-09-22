Нежданные гости: в одном из вильнюсских хостелов задержали 13 нелегалов

Во вторник утром в находящийся рядом со зданием правительства хостел приехали пограничники и полиция. В хостеле обнаружили нелегальных мигрантов.
Молодой человек, проживающий в хостеле 5 лет сказал журналистам LNK, что никаких беспорядков не заметил.
"Здесь есть бар, может из-за него и бывает шумно, но так все спокойно", – сказал он.
Выяснилось, что в хостеле поселились нелегальные мигранты. Сначала сюда за ними приехали пограничники, а потом вызвали на помощь полицию.
"Пограничников было меньше, чем нелегалов. Поэтому из соображений безопасности и для беспроблемного задержания и доставки назад в лагерь, обратились за помощью в полицию", – сказал LNK представитель СОГГ Гедрюс Мишутис.
В хостеле обнаружили 13 нелегалов. Некоторых из них задерживают не в первый раз.
"Это граждане Ирака и Афганистана. Они уже были задержаны в Литве и помещены в помещение для нелегалов в Игналинском районе. Вчера они оттуда сбежали", – сказал Мишутис.
Мигрантов в Игналинском районе поселили в бывшей школе.
От Игналины до Вильнюса около 100 км. Понятно, что мигранты до столицы на чем-то ехали, а не пришли пешком.
Игналинский муниципалитет сообщает, что всего сбежали 26 нелегалов. Значит, в Вильнюсе задержали лишь половину беглецов. Еще несколько человек задержаны в других местах.
По словам пограничников, мигранты, вероятно, идут в сторону Польши, это только доказывает, что они ехали не в Литву.
"Это еще раз показывает, что Литва не является их окончательной целью. Их цель - страны Запада, чаще всего – Германия", – сказал Мишутис.
В Игналинском районе находятся одинокие мужчины. Их было 67 человек. Как незамеченными могли сбежать 26 и зних, пока не ясно.
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