Нежданные гости: в одном из вильнюсских хостелов задержали 13 нелегалов

Во вторник утром в находящийся рядом со зданием правительства хостел приехали пограничники и полиция. В хостеле обнаружили нелегальных мигрантов.

Молодой человек, проживающий в хостеле 5 лет сказал журналистам LNK, что никаких беспорядков не заметил.

"Здесь есть бар, может из-за него и бывает шумно, но так все спокойно", – сказал он.

Выяснилось, что в хостеле поселились нелегальные мигранты. Сначала сюда за ними приехали пограничники, а потом вызвали на помощь полицию.

"Пограничников было меньше, чем нелегалов. Поэтому из соображений безопасности и для беспроблемного задержания и доставки назад в лагерь, обратились за помощью в полицию", – сказал LNK представитель СОГГ Гедрюс Мишутис.

В хостеле обнаружили 13 нелегалов. Некоторых из них задерживают не в первый раз.

"Это граждане Ирака и Афганистана. Они уже были задержаны в Литве и помещены в помещение для нелегалов в Игналинском районе. Вчера они оттуда сбежали", – сказал Мишутис.

Мигрантов в Игналинском районе поселили в бывшей школе.

От Игналины до Вильнюса около 100 км. Понятно, что мигранты до столицы на чем-то ехали, а не пришли пешком.

Игналинский муниципалитет сообщает, что всего сбежали 26 нелегалов. Значит, в Вильнюсе задержали лишь половину беглецов. Еще несколько человек задержаны в других местах.

По словам пограничников, мигранты, вероятно, идут в сторону Польши, это только доказывает, что они ехали не в Литву.

"Это еще раз показывает, что Литва не является их окончательной целью. Их цель - страны Запада, чаще всего – Германия", – сказал Мишутис.

В Игналинском районе находятся одинокие мужчины. Их было 67 человек. Как незамеченными могли сбежать 26 и зних, пока не ясно.