Независимый поставщик Perlas Energija прекращает свою деятельность: ESO советует, что делать клиентам компании

Основная часть клиентов, которые используют больше 1000 кВт/ч в год (первого и второго этапов либерализации), может заключить договор с другим независимым поставщиком.
Расторгать договор с Perlas Energija не надо, он будет расторгнут автоматически, когда будет подписан договор с другим поставщиком.
Поскольку ситуация сложная, времени мало, а клиентов много, ESO сплотил дополнительные мощности и предоставил жителям больше времени для выбора поставщика - до 28 августа включительно, договор с новым поставщиком вступит в силу автоматически с 1 сентября.
Если клиенты первого и второго этапа не заключат договор с другим поставщиком до 28 августа, то до 1 октября ESO обеспечит им гарантийные поставки, однако им не придется платить дороже, как другим клиентам гарантийного поставщика, цена для них будет близкой к цене общественных поставок. Разницу между ценой гарантийных и общественных поставок покроет государство.
По данным ESO, с 1 октября примут поправки к законам и все клиенты Perlas energija до нового года смогут получать услуги общественного поставщика. За это время они должны выбрать другого независимого поставщика.
Клиенты третьего этапа – использующие до 1000 кВт/ч в год – смогут пользоваться услугами общественного поставщика, им ничего дополнительно делать не надо.
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