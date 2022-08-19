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Компания Perlas Energija информировала своих клиентов о том, что с 31 августа прекращает свою деятельность. Жители без электричества не останутся, если клиенты не выберут поставщика, о них позаботиться компания Energijos skirstymo operatorius (ESO). Что делать клиентам Perlas Energija, зависит от того, к какому этапу либерализации они относятся.
Независимый поставщик Perlas Energija прекращает свою деятельность: ESO советует, что делать клиентам компании
© DELFI / Josvydas Elinskas

Основная часть клиентов, которые используют больше 1000 кВт/ч в год (первого и второго этапов либерализации), может заключить договор с другим независимым поставщиком.

Расторгать договор с Perlas Energija не надо, он будет расторгнут автоматически, когда будет подписан договор с другим поставщиком.

Поскольку ситуация сложная, времени мало, а клиентов много, ESO сплотил дополнительные мощности и предоставил жителям больше времени для выбора поставщика - до 28 августа включительно, договор с новым поставщиком вступит в силу автоматически с 1 сентября.

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Если клиенты первого и второго этапа не заключат договор с другим поставщиком до 28 августа, то до 1 октября ESO обеспечит им гарантийные поставки, однако им не придется платить дороже, как другим клиентам гарантийного поставщика, цена для них будет близкой к цене общественных поставок. Разницу между ценой гарантийных и общественных поставок покроет государство.

По данным ESO, с 1 октября примут поправки к законам и все клиенты Perlas energija до нового года смогут получать услуги общественного поставщика. За это время они должны выбрать другого независимого поставщика.

Клиенты третьего этапа – использующие до 1000 кВт/ч в год – смогут пользоваться услугами общественного поставщика, им ничего дополнительно делать не надо.

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