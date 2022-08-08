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В пятницу поступила информация о том, что независимый поставщик Perlas Energija упраздняет планы с фиксированными тарифами, и всем его клиентам, как бывшим, так и новым, придется платить цену, которая будет зависеть от рыночной. Почти 180 000 клиентов лишились фиксированных планов. Компания Ignitis выступила с предложением для этих людей.
Независимые поставщики представляют предложения клиентам Perlas Energija
© DELFI / Domantas Pipas

Специальное предложение Ignitis – первые 4 месяца кВт будет стоить 33 цт (24 цт с компенсацией), с 2023 г. – 39,5 цт/кВт; продолжительность договора – 40 месяцев, его заключить можно только в августе.

В пресс-релизе сказано, что новый план будет действовать 40 месяцев, первые 4 месяца (с 1 сентября) цена будет ниже (33 цт/кВт или 24 с компенсацией).

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С 2023 г. 36 месяцев цена будет 39,5 цт/кВт. Договор можно подписать с 10 августа до 28 августа 2022 г.

В пресс-релизе сказано, что ситуация на рынке напряженная, поставщикам нелегко представить привлекательные тарифы с фиксированной ценой. Однако компания Ignitis фиксирует цену отчасти за счет потока электроэнергии из парков ветряных электростанций в Польше.

"К нам уже обратилось немало клиентов после того, как один из некрупных поставщиков отказался от фиксированных цен. Мы считаем, что нам удалось найти наиболее привлекательное решение в данной ситуации и предложить людям привлекательный план с фиксированными ценами, который можно выбрать до 28 августа", – сказал представитель Ignitis Андрюс Каваляускас.

Есть и план Ignitis для тарифа с двумя зонами - первые 4 месяца 36,3 цт/кВт за дневное и 27,8 цт/кВт за ночное (с компенсацией – 27,3 и 24), а с 2023 г. соответственно 42,8 и 34,3 цт/кВт. Срок действия договора также 40 месяцев.

Сейчас из-за войны России в Украине цены на газ и электричество на рынках поднялись на невиданные высоты.

Компания напоминает, что клиенты Ignitis, которые раньше заключили соглашения, могут быть спокойны, для них фиксированные цены не изменятся.

Сейчас после заявлений Perlas Energijaв компанию Ignitis звонят в три раза больше жителей, чем прежде, поставщик призывает заключать договоры по интернету.

Представитель компании Elektrum Lietuva Юрате Рупшене сказала BNS, что клиентам Perlas energijа предлагают план Elektrum Stabilus 36.

В соответствии с планом, 36 месяцев фиксируется цена в 38,3 центов без компенсации (в сентябре-декабре это будет 29,3 центов).

Независимый поставщик Enefit предлагает им план "Супер зеленый" (Super žalias). По этому плану 6 месяцев цена будет 33 цента (с компенсацией – 24).

Enefit подчеркивает, что этот тариф будет действовать только для тех, что до 18 августа заключит договор по интернету с помощью кода online24.

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