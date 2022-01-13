Жительница Павильниса Индре Мацкявичюте сказала, что книгами были заполнены 5-7 контейнеров: "Вывезли огромное количество книг, сердце сжалось – в контейнерах... Трудно сказать, были ли это ненужные книги. Библиотека была маленькая, а книг в ней было много, трудно поверить, что ненужные. Я приехала и взяла несколько книг. Например, Silva Rerum Кристины Сабаляускайте... Нельзя такой книге сказать - езжай на переработку, рука не поднимается. Были не новые книги на английском, но ведь детям в школе читать нечего? Например, была Агата Кристи на английском, ведь нашелся бы желающий прочитать".
Мацкявичюте верит тому, что книги перебрали, все подряд не выбрасывали, но, по ее мнению, были там и такие книги, которые не стоило списывать. По словам женщины, члены общины собрались у контейнеров и забирали некоторые книги себе домой. Некоторые забрали по несколько мешков.
"Если бы библиотека объявила, что раздает книги, думаю, ничего выбрасывать не пришлось бы", – сказала собеседница.
Жилене порадовалась активности местной общины, но успокоила людей - книги списали, как это установлено в действующих правилах и законах. "Так делают, книги изношены или их тематика неактуальна. Часть книг передали в другие филиалы", – сказала она.
На сайте библиотеки о ее закрытии сообщалось с 19 октября 2021 года, однако, по словам Жилене, никто за книгами не обращался.
"Сегодня обратилась школа, мы посотрудничали. До этого особого интереса не было. Хорошая идея на будущее...", – сказала она.
Павильнисская библиотека закрыта из-за аварийного состояния здания.
"Была проведена экспертиза, здание не разрешили эксплуатировать, крыша совсем прохудилась. Были разные книги. Может, со стороны казались неплохими, но их списали как изношенные и непригодные для использования. Кроме того, были такие, которые никто не читал 5-6 лет – такие тоже списывают. В электронной системе видно, берут книгу или нет. Я понимаю общину, неприятно, но о закрытии библиотеки речь шла два года", – сказала Жилене.
Поскольку в районе читателей было немного, планируют, что Павильнис будет обслуживать мобильная библиотека.
"Запустим книжный автобус. Это предусмотрено решением совета – он будет курсировать по определенному графику, жители смогут взять книги и сдать их. Да, быстро это сделать не получится, но все пойдет по плану, все запланировано. Без услуг община не останется. Сейчас люди могут ходить в другие библиотеки", – информиробала Жилене.
Эти книги жителям удалось спасти:
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