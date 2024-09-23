2024.09.23 10:55

Невосполнимая утрата: ушла из жизни Фаня Бранцовская

 
ru.DELFI.lt
Fania Brancovskaja
Fania Brancovskaja
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius

С глубокой грустью Литовская община евреев сообщает, что 22 сентября умерла Фаня Бранцовская (Йохелес) (1922 – 2024) – легендарная женщина, бывшая узница Вильнюсского гетто, пережившая ад Холокоста, но никогда не терявшая любви к жизни. В мае этого года Фаня отметила свой 102-й день рождения.

Еврейская община (литваков) Литвы и ее лидер Фаина Куклянски выражают самые искренние соболезнования родным и близким Фани, а также всем, кто ее знал.

Фаня родилась в 1922 году в Каунасе, Литва. В 1927 году семья Фани переехала в Вильнюс. После нападения гитлеровской Германии на Советский Союз в 1941 году и немецкой оккупации Вильнюса семья Йохелес оказалась в гетто. Там Фаня вступила в Объединённую партизанскую организацию (ФПО). 23-го сентября 1943-го года, в день ликвидации Вильнюсского гетто, Фане, по заданию ФПО, удалось уйти в Рудницкую пущу и присоединиться к партизанскому отряду „Мститель“. В отряде Фаня встретила своего будущего мужа, Михаила Бранцовского. В июле 1944 года они вернулись в Вильнюс. Родители и младшая сестра Фани погибли.

Фаня и Михаил поженились, после войны у них родились две дочери. Фаня стала одним из инициаторов создания Вильнюсского института идиша при Вильнюсском университете, была активным членом Еврейской общины Литвы и Союза бывших узников гетто и концлагерей.

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