Невосполнимая утрата: ушла из жизни Фаня Бранцовская

Фаня родилась в 1922 году в Каунасе, Литва. В 1927 году семья Фани переехала в Вильнюс. После нападения гитлеровской Германии на Советский Союз в 1941 году и немецкой оккупации Вильнюса семья Йохелес оказалась в гетто. Там Фаня вступила в Объединённую партизанскую организацию (ФПО). 23-го сентября 1943-го года, в день ликвидации Вильнюсского гетто, Фане, по заданию ФПО, удалось уйти в Рудницкую пущу и присоединиться к партизанскому отряду „Мститель“. В отряде Фаня встретила своего будущего мужа, Михаила Бранцовского. В июле 1944 года они вернулись в Вильнюс. Родители и младшая сестра Фани погибли.