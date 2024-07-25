Невидимая угроза: как вырубка деревьев в городе наносит вред здоровью людей

„Летом бывает больше жарких дней, когда воздух прогревается больше чем до 30ºC. Чаще фиксируются тропические ночи, когда даже в самое прохладное время, на заре, температура не снижается больше чем до 20ºC“, – сказал собеседник Delfi.

„До 1990 г. тропических ночей в Литве практически не было, а сейчас мы уже удивились бы, если бы не было ни одной такой ночи за все лето, а днем не было бы 30ºC. Раньше в условиях литовского климата 30ºC тепла фиксировалось редко, каждых 2–3 года. Это самое резкое изменение, которое наблюдается в Литве. Зимой у нас стало меньше снега, снег лежит недолго. Все времена года в Литве стали теплее“, – сказал метеоролог.