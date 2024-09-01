Невиданные очереди в отделении Скорой помощи: некоторым пациентам МРТ делают по несколько раз в месяц

Врач отделения Скорой помощи Андрюс Чернаускас сказал, что наплыв пациентов в этом году был большим.
„Даже для нашего большого отделения это было большое количество. Лето для нас - тяжелый период.
Лето сейчас жарче, засушливые периоды длиннее. Все хронические заболевания обостряются. Работы у наших терапевтов очень много.
Реальных хирургических вмешательств столько же, сколько и было. Тут особой разницы нет.
И конечно, проблема - алкоголь, пьяницы. Пьяные чаще получают травмы“, – заметил врач.
Чернаускас сказал, что привозят таких пациентов, которые непонятно чем одурманены.
В принципе в отделение скорой помощи привозят много пьяных.
„Одну часть пациентов можно оправдать – всякое бывает, выпил бокал вина или пива и нечаянно поранился, с кем не бывает? Но других ничем не оправдать. Там уже большие проблемы, там нужно лечение от зависимости, но люди не лечатся и начинается замкнутый круг": алкоголь-травма, травма-алкоголь. У нас есть пациенты, которым МРТ делают по восемь раз в месяц, поскольку они постоянно получают травмы головы“, – сказал Чернаускас.
По его словам, каждый месяц в течение нескольких дней после получения пособий, это с 9 по 14 день месяца, в отделении скорой помощи бывает больше работы. Много работы у врачей и в праздники.
„Если на календаре праздник, некоторые пациенты уже в 12 ч. попадают к нам. И сейчас это все более молодые пациенты. Нас это удивляет, мы считаем, что молодые люди должны к нам приезжать в экстренных случаях, но, может это новое развлечение – посещение отделения Скорой помощи, если нет показаний? В основном это пациенты 25–45 лет, есть люди постарше, у одних обостряется хроническое заболевание, другие приезжают с травмами. Но это нормально, с возрастом появляются хронические заболевания, их труднее корректировать“, – сказал врач.