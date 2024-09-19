Невиданная наглость в Тракай: жителям придется снести на берегу немало построек

В Центре реестра указано, что нарушения зафиксированы в культурном заповеднике. По данным Regia.lt, это урбанистический заповедник Старого города в Тракай. За порядком на этой территории присматривает дирекция Тракайского исторического национального парка.
Летом на пути журналистов на ул. Вильняус Мажои, 2, у озера встал коричневый забор с табличкой „Осторожно, злая собака“.
Сам двор ухоженный, а около забора - высокие непролазные растения. Вероятно, чтобы у людей не было желания перебираться через них. Кроме того, в конце забора высажены туи, другие растения, свалены кучи зеленых отходов и веток.
В сентябре журналисты наведались сюда еще раз. С одной стороны часть забора была удалена, не осталось и колючих кустарников. С одной стороны проход был освобожден.
Однако с другой стороны ничего не изменилось. Там росли те же туи. Пройти было сложно.
Когда журналисты обратились в Департамент охраны окружающей среды, им сообщили, что после отъезда журналистов туи были выкопаны. И прислали фотографии с доказательством.
„Хотим уточнить, что в связи с туями, зафиксированными в начале июля, было начато еще одно расследование. Эти растения росли на государственной земле, поэтому муниципалитет обязали убрать туи, сейчас эти работы выполнены, чтобы люди могли попасть к водоему“, - указали представители департамента.
Летом, когда журналисты передали департаменту информацию о загороженном подходе к озеру, представители департамента ответили, что год назад эти люди уже попадали в поле внимания инспекторов.
„В прошлом году было несколько жалоб на владельцев участка Вильняус Мажои, 2, жаловались, что проход к озеру загражден сеткой и засажен шиповником. Владельцев участка обязали убрать кусты. Они это сделали и убрали сетку, совладелица участка получила административное взыскание“, – указали представители департамента.
После получения информации Delfi департамент начал новое расследование.
Журналисты обращались и в дирекцию Тракайского исторического национального парка, ее глава Дарюс Кведаравичюс сказал, что в связи с этим участком уже обращались в департамент в 2023 году.
На фото можно увидеть, как берег выглядел минувшим летом:
Представители департамента также сказали Delfi, что владельцы участка заплатили 45,57 евро за нанесенный ущерб и штраф в размере 150 евро.
Кведаравичюс сказал, что у дирекции возникли вопросы и в связи с законностью строительства на участке.
„После проверки в 2023 г. обратились в Государственную инспекцию по строительству и планированию территорий и Департамент охраны окружающей среды“, – заметил он.
В начале лета Delfi информировали, что было обращение в связи с возможным незаконным строительством по адресу Вильняус Мажои, 2. Инспекция провела проверку.
„В ходе проверки выяснилось, что на участке есть жилой дом, хозпостройка, мощеная площадка во дворе, теплица и еще одна площадка. Проверки проводились 16 мая 2024, 12 июня 2024 и 24 июля 2024 г“, – сказал представитель инспекции Росвальдас Горбачёвас.
„Площадка во дворе вымощена без разрешения. Теплица построена в защитной зоне поверхностного водоема. Терраса оборудована без проекта, согласованного с парком и ответственным ведомством. Забор высотой 1,67 м, установлен без проекта“, – заметил он.
Еще не решен вопрос дома и хозпостройки.
„Ведется проверка законности строительства дома и хозпостройки. Мы ждем документы, после получения которых станет ясно, имеют ли место нарушения“, – сказал Горбачёвас.
Он сказал, что владельцев обязали снести нелегальные постройки в течение 6 месяцев.
По данным Центра реестров, площадь участка 0.1376 га. 30 июля 2024 г. в документах появилась информация о самовольном строительстве. Участок принадлежит Йоланте Стасюлёнене. Журналистам Delfi с ней связаться не удалось.