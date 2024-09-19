Невиданная наглость в Тракай: жителям придется снести на берегу немало построек

В сентябре журналисты наведались сюда еще раз. С одной стороны часть забора была удалена, не осталось и колючих кустарников. С одной стороны проход был освобожден.

Сам двор ухоженный, а около забора - высокие непролазные растения. Вероятно, чтобы у людей не было желания перебираться через них. Кроме того, в конце забора высажены туи, другие растения, свалены кучи зеленых отходов и веток.

Летом на пути журналистов на ул. Вильняус Мажои, 2, у озера встал коричневый забор с табличкой „Осторожно, злая собака“.

В Центре реестра указано, что нарушения зафиксированы в культурном заповеднике. По данным Regia.lt, это урбанистический заповедник Старого города в Тракай. За порядком на этой территории присматривает дирекция Тракайского исторического национального парка.

Однако с другой стороны ничего не изменилось. Там росли те же туи. Пройти было сложно.

Когда журналисты обратились в Департамент охраны окружающей среды, им сообщили, что после отъезда журналистов туи были выкопаны. И прислали фотографии с доказательством.

„Хотим уточнить, что в связи с туями, зафиксированными в начале июля, было начато еще одно расследование. Эти растения росли на государственной земле, поэтому муниципалитет обязали убрать туи, сейчас эти работы выполнены, чтобы люди могли попасть к водоему“, - указали представители департамента.