Невиданная наглость: студент сам отремонтировал комнату в общежитии, после чего плату за нее повысили в двойне

В редакцию Delfi обратилась возмущенная мать одного студента. Оказывается, после того как они отремонтировали комнату для своего ребенка, за нее была удвоена плата.
"Я почитала статью о ценах на общежития, хочу рассказать свою историю. Я мать студента Литовского университета медицинских наук.
Сын два года назад получил двухместную комнату. Если это тогда можно было назвать комнатой... Стены ужасные, полы дырявые, шкаф поломан, грязный. Ужас. Мы поклеили обои, покрасили, постелили линолеум. Сейчас администрация ходила по комнатам и оценивала их состояние. От этого зависела плата за комнаты. Комнату оценили как очень опрятную и подняли цену на 80%. Когда мы позвонили в администрацию и сказали, что ремонт делали мы сами, нам ответили, что мы не оценили риск повышения платы. Нам это повторили дважды. Получается, что нельзя приводить в порядок - ремонтировать комнаты? Напишите об этом. Спасибо", – не скрывала сожаления женщина.
Представитель университета сказал, что студенты делают косметический ремонт по своей воле, чтобы улучшить качество жизни. Они ответили и на вопрос, компенсируют ли траты на ремонт. Коротко? НЕТ.
"По приказу ректора университета были утверждены установки, касающиеся общежитий, в них не предусмотрены компенсации за проведенный на свои деньги косметический ремонт.
Оценка состояния комнат проводилась на основании приказа ректора от 3 июля 2023 г. Nr. 2023-V-0184. Этот документ регламентирует порядок подсчета цен за услуги проживания в общежитии.
В документе ясно сказано, какие комнаты оцениваются как удовлетворительные, а какие - как опрятные. Имеющаяся методика позволяет в зависимости от состояния комнаты установить плату. Состояние комнат оценивают каждый год", – сказано в комментарии университета.