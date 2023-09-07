Невиданная наглость: студент сам отремонтировал комнату в общежитии, после чего плату за нее повысили в двойне

Сын два года назад получил двухместную комнату. Если это тогда можно было назвать комнатой... Стены ужасные, полы дырявые, шкаф поломан, грязный. Ужас. Мы поклеили обои, покрасили, постелили линолеум. Сейчас администрация ходила по комнатам и оценивала их состояние. От этого зависела плата за комнаты. Комнату оценили как очень опрятную и подняли цену на 80%. Когда мы позвонили в администрацию и сказали, что ремонт делали мы сами, нам ответили, что мы не оценили риск повышения платы. Нам это повторили дважды. Получается, что нельзя приводить в порядок - ремонтировать комнаты? Напишите об этом. Спасибо", – не скрывала сожаления женщина.