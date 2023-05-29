Невероятная реальность: жителям Литвы массово продавали просроченные продукты

Заместитель главы Литовского бюро криминальной полиции Саулюс Багдонас сказал, что продукты с истекшим сроком годности в Литву ввозили массово.

"Они действовали нагло, они подделывали сроки годности продуктов, как животного, так и растительного происхождения. Если в одной группе, казалось бы, риска было меньше, это касается кондитерских изделий: чипсов, печенья, конфет, то в другой все выглядит очень серьезно - это замороженное мясо, птица, рыбные изделия, консервы, полуфабрикаты, освежающие напитки", - сказал Багдонас.

Операция была масштабной, в ней участвовали сотрудники полиции из Германии, Франции, Италии, Эстонии, помогали "Европол" и Eurojust. Расследование начато по факту масштабного мошенничества. В операции участвовало больше 300 полицейских. Проведено больше 60 обысков.

"Во время обысков найдено и изъято впечатляющее количество продуктов питания с фальшивым сроком годности или подготовленных к фальсификации. На одном из складов, где сейчас проводят процессуальные действия, столько товаров, что ими можно было заполнить 1000 прицепов", - сказал Багдонас.

По предварительным данным, изъята продукция на 1 млн. евро.