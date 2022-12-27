Невероятная новость: вильнюсская елка возглавляет список самых впечатляющих елок BBC

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Необычная рождественская вильнюсская елка привлекла мировое внимание. И внимание это очень приятное.
Gražiausios eglės
Gražiausios eglės
© Shutterstock

Вильнюсскую елку-торт портал BBC включил в десятку самых впечатляющих елок мира. Литовская елка занимает в списке первое место.

1. Vilnius, Lithuania
1. Vilnius, Lithuania
© Shutterstock
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BBC в Instagram поделился записью, в которой предлагает увидеть десять самых впечатляющих елок в мире.

4. Caracas, Venezuela
4. Caracas, Venezuela
© Scanpix

В десятку входят также елки Гонконга, Стокгольма, Каракаса и Киева.

2. Hong Kong, China
2. Hong Kong, China
© Shutterstock

С 6 по 10 места занимают елки Нью-Йорка, Праги, Милана, Лондона и Варшавы.

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