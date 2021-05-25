aA
В выходные дни пользователи обсуждали невероятную новость: в группе для водителей на фейсбуке один из участников выложил фотографию дикобраза.
Невероятная находка – на литовской дороге стоял дикобраз
© DELFI

Дикобраз стоял на дороге.

Автор снимка Модестас сказал, что фото было сделано на дороге Ратничёс-Латяжерис. Он сказал, что приходилось останавливать грузовики, чтобы они не задавили животное.

Сообщение об этом животном было размещено и на странице о потерянных или сбежавших животных в Друскининкай.

К сожалению, чем закончилась эта история - неизвестно. Пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис сказал Delfi, что в полицию о дикобразе не сообщали.

Delfi связался с владельцами небольшого зоопарка в Грутском парке, но они заверили, что у них дикобразы не пропадали.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Премьер: карантин в Литве, скорее всего, будет продлен до конца июня (103)

В среду правительство Литвы будет решать вопрос о...

Профессор расшифровал послание Протасевича: если это так, то ситуация очень плохая (234)

Профессор Гинтаутас Мажейкис на фотографии...

Viktorija Čmilytė-Nielsen

В первом чтении закон о партнерстве в Литве не был принят, его вернули на доработку (47)

Во вторник спикер парламента Литвы Виктория...

Gabrielius Landsbergis Ramanas Pratasevičius

Глава МИД Литвы о Протасевиче: это невообразимая жестокость (235)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Kvietimas į protesto akciją Kaune vyko protesto akcija prieš profilaktinį mokinių testavimą Kaune vyko protesto akcija prieš profilaktinį mokinių testavimą

В День защиты детей "Союз семей" планирует еще одну акцию протеста (25)

Организаторы "Марша в защиту семьи" 1 июня по всей Литве...