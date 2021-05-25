Невероятная находка – на литовской дороге стоял дикобраз

Дикобраз стоял на дороге.

Автор снимка Модестас сказал, что фото было сделано на дороге Ратничёс-Латяжерис. Он сказал, что приходилось останавливать грузовики, чтобы они не задавили животное.

Сообщение об этом животном было размещено и на странице о потерянных или сбежавших животных в Друскининкай.

К сожалению, чем закончилась эта история - неизвестно. Пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис сказал Delfi, что в полицию о дикобразе не сообщали.

Delfi связался с владельцами небольшого зоопарка в Грутском парке, но они заверили, что у них дикобразы не пропадали.