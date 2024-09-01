Невероятная находка археологов в Меркине – обнаружены останки партизан

Похоронены тела были на глубине всего 40 см под дерном. Затем из-за сильных ливней раскопки были остановлены. Когда археологи вернулись на место для извлечения останков, они нашли останки еще двоих человек. Под сосной в найденных рядом ямах были обнаружены останки трех человек, тела небрежно брошены головами вниз, на черепах были следы от пуль. Обнаруженные археологами под руководством археолога Линаса Квизикявичюса останки, свидетельствуют о жестокости убийц.
Останки были переданы для исследования антропологам Медицинского факультета Вильнюсского университета. У жителей района появилась надежда на то, что могут быть обнаружены останки их пропавших близких.
„О том, что рядом с кривой сосной могут быть тела партизан, рассказала пожилая жительница Друскининкай, бывшая ссыльная Ангеле Усялите-Прекулене, а ей это место когда-то указала местная жительница из Меркине. Месяц назад мы поехали туда, начали раскопки и сначала нашли череп, затем другие фрагменты скелета (...).
Потом стали копать глубже, нашли еще один череп и другие части скелета, всего нашли останки троих человек. Из-за ливней мы должны были сделать перерыв, поэтому законсервировали яму, сейчас мы вернулись сюда. Когда мы продолжили работы, нашли останки еще двоих человек.
В одних останках нашли по три пули, две в ноге, одну в области поясницы. Одни останки - мужчины лет 40. Археологи не знают, что случилось с первыми останками, поскольку они найдены без обеих рук, лопаток и ключиц. На убитых не было одежды, обуви, мы нашли только пуговицы от униформы. Ни военных, ни мирных жителей так не хоронили головами вниз.
Такое жестокое обращение с останками не вызывает сомнений - это останки партизан. Жестоко, нормальные люди не хоронят так даже своих животных, а советские органы так обращались с партизанами. О том, что люди знали об этом захоронении, свидетельствует то, что здесь был посажен цветок, обнаружена металлическая крышка от свечки. Приезжала Усялите-Прекулене, она сожалела о том, что раньше ее слова не приняли всерьез и раскопки не провели“, – сказала археолог Ингрида Чичюркайте.
„Мы считаем, что здесь могут быть и другие тела, есть свидетели, которые говорят о захоронении и других партизан. Живущий поблизости дедушка рассказали, что замученных и убитых партизан здесь закапывали часто, а их близкие нередко спаивали представителей советских властей и выкапывали тела своих родных“, - сказала археолог.
„Сколько партизан здесь закопали сотрудники НКВД, никто точно не знает. Но в лесах, на площадях и в других местах есть много таких захоронений, наш долг- найти как можно больше. Выяснят ДНК этих людей, чтобы выяснить их личность’’, – сказал Квизикявичюс. „Сейчас важно, чтобы обратились люди, чьи близкие пропали без вести, и дали образцы своего ДНК. Это необходимо“, - сказал он.