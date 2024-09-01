2024.09.01 12:35

Невероятная находка археологов в Меркине – обнаружены останки партизан

 
Рута Аверкене
ru.DELFI.lt
Merkinėje rasti penkių partizanų palaikai
Merkinėje rasti penkių partizanų palaikai
ФОТО: Delfi

В Меркине, в лесу между Крестовой горкой, где в советское время закапывали замученных партизан, и городским кладбищем, археологи обнаружили останки пяти борцов за свободу. Раскопки были начаты месяц назад там, где по данным свидетелей, могли быть похоронены партизаны. Сначала были найдены останки трех человек.

Похоронены тела были на глубине всего 40 см под дерном. Затем из-за сильных ливней раскопки были остановлены. Когда археологи вернулись на место для извлечения останков, они нашли останки еще двоих человек. Под сосной в найденных рядом ямах были обнаружены останки трех человек, тела небрежно брошены головами вниз, на черепах были следы от пуль. Обнаруженные археологами под руководством археолога Линаса Квизикявичюса останки, свидетельствуют о жестокости убийц.

Останки были переданы для исследования антропологам Медицинского факультета Вильнюсского университета. У жителей района появилась надежда на то, что могут быть обнаружены останки их пропавших близких.

Merkinėje rasti penkių partizanų palaikai

„О том, что рядом с кривой сосной могут быть тела партизан, рассказала пожилая жительница Друскининкай, бывшая ссыльная Ангеле Усялите-Прекулене, а ей это место когда-то указала местная жительница из Меркине. Месяц назад мы поехали туда, начали раскопки и сначала нашли череп, затем другие фрагменты скелета (...).

Потом стали копать глубже, нашли еще один череп и другие части скелета, всего нашли останки троих человек. Из-за ливней мы должны были сделать перерыв, поэтому законсервировали яму, сейчас мы вернулись сюда. Когда мы продолжили работы, нашли останки еще двоих человек.

В одних останках нашли по три пули, две в ноге, одну в области поясницы. Одни останки - мужчины лет 40. Археологи не знают, что случилось с первыми останками, поскольку они найдены без обеих рук, лопаток и ключиц. На убитых не было одежды, обуви, мы нашли только пуговицы от униформы. Ни военных, ни мирных жителей так не хоронили головами вниз.

Merkinėje rasti penkių partizanų palaikai

Такое жестокое обращение с останками не вызывает сомнений - это останки партизан. Жестоко, нормальные люди не хоронят так даже своих животных, а советские органы так обращались с партизанами. О том, что люди знали об этом захоронении, свидетельствует то, что здесь был посажен цветок, обнаружена металлическая крышка от свечки. Приезжала Усялите-Прекулене, она сожалела о том, что раньше ее слова не приняли всерьез и раскопки не провели“, – сказала археолог Ингрида Чичюркайте.

„Мы считаем, что здесь могут быть и другие тела, есть свидетели, которые говорят о захоронении и других партизан. Живущий поблизости дедушка рассказали, что замученных и убитых партизан здесь закапывали часто, а их близкие нередко спаивали представителей советских властей и выкапывали тела своих родных“, - сказала археолог.

Merkinėje rasti penkių partizanų palaikai

„Сколько партизан здесь закопали сотрудники НКВД, никто точно не знает. Но в лесах, на площадях и в других местах есть много таких захоронений, наш долг- найти как можно больше. Выяснят ДНК этих людей, чтобы выяснить их личность’’, – сказал Квизикявичюс. „Сейчас важно, чтобы обратились люди, чьи близкие пропали без вести, и дали образцы своего ДНК. Это необходимо“, - сказал он.

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