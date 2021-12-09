Сегодня полиция признает, что ошибку допустили в самом начале, когда у стражей порядка не возникли подозрения в связи с подделкой предъявленного им документа, сейчас уже известно, что документ был фальшивкой.

Сейчас правоохрану суд обязал найти подозреваемого и допросить его по делу о подделке документов. Удастся ли это сделать - неизвестно, ведь мужчина уже давно мог уехать из Литвы.

Вся история началась на Рождество в 2020 г. - в 20 ч. 25 декабря в Вильнюсе, в микрорайоне Перкункемис. Мужчина, который временно проживал и работал в Литве, на автомобиле Seat Ibiza стал виновником небольшого ДТП – столкнулся с автомобилем BMW. Выяснилось, что иностранец пьян (1,73 промилле).

Поскольку он отрицал свою вину, на место ДТП вызвали полицию.

"Водитель подошел ко мне и просил не вызывать полицию. Но он был пьян, поэтому вместе со свидетелем мы решили вызвать полицейских", - рассказал водитель BMW.

Когда приехала полиция, иностранец свою вину не стал отрицать, также признался, что он пьян.

"Водитель предъявил идентификационную карту, водительского удостоверения у него не было вообще", – рассказал один из полицейских.

Водителя доставили в комиссариат – там он провел почти сутки, но потом его отпустили. За нетрезвое вождение его привлекли к уголовной ответственности.

Мужчина назвался гражданином Румынии Александром Бодаревым. Он сказал, что квартиру, в которой он живет, снимал работодатель.

"В тот вечер мы со знакомым выпивали – я выпил две рюмки водки и три баночки пива, – сказал он. – Потом решил взять автомобиль работодателя, которого тогда не было дома, и поехал на вокзал, чтобы выслать посылку детям. Но не сделал этого - совершил ДТП недалеко от дома".

Мужчина признал, что у него никогда не был прав, и сожалел о содеянном.

Поскольку никаких сомнений в виде мужчины не было, следователи и прокурор предложили мужчине рассмотреть уголовное дело в упрощенном порядке. Иностранец с этим предложением согласился. Вильнюсский участковый суд назначил ему штраф в размере 1900 евро (он должен был заплатить его в течение 6 месяцев). Кроме того, мужчину лишили права на вождение на два года и обязали заплатить в бюджет 1600 евро (стоимость Seat Ibiza).

Решение суда вступило в силу 27 января. До 27 января документы иностранца были в полиции, поскольку он дал подписку о невыезде.

О том, что в Литве был осужден гражданин Румынии МВД Литвы информировал соответствующие ведомства Румынии. Вот тут-то и выяснилось, что осужденный не является гражданином Румынии.

Тогда Литва выслала в Румынию копию идентификационной карты, тут-то и выяснилась вся правда – номер карты неверный, а код принадлежит другому человеку.

"Вероятно, это фальсификат", – указала румынская сторона.

Вильнюсская окружная прокуратура обратилась в Верховный суд Литвы с просьбой о возобновлении уголовного дела в связи с изменением обстоятельств. Судьи разрешили возобновить процесс.

Они указали, что в ходе рассмотрения дела у судей не были информации о возможной подделке документа. Суд обязал прокурора пересмотреть дело. Прокуроры решили, что подозреваемый также должен ответить и за подделку документов. Только сейчас неясно, удастся ли найти подозреваемого.

Но шансы пока есть – возможно, хозяин Seat Ibiza, который знал подозреваемого, еще находится в Литве.