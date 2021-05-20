Первым странные переводы крупных сумм заметил глава ГКП Вильнюсского округа Саулюс Гагас. Он поделился этим с главой Департамента полиции, и было начато расследование.

Во время расследования информация подтвердилась, выяснилось, что Снегуоле Барткявичене переводила деньги на два своих счета в течение года. В общей сложности она перевела 18 231, 18 евро.

Барткявичене сказала, что она никогда не проверяла свои счета, поэтому не видела, что туда поступают большие суммы денег.

Однако такое оправдание не убедило прокурора Ремигиюса Матявичюса, дело было передано в суд.

Судья Вильнюсского окружного суда Виргиния Пакальните-Тамошюнайте постановила, что вина Барткявичене доказана - женщина не только злоупотребляла служебным положением, но и присвоила себе чужое имущество.

Суд не приговорил Барткявичене к реальному лишению свободы, поскольку с момента совершения преступления прошло 4 года, а за это время она других преступлений не совершала и возместила нанесенный полиции ущерб.

Суд приговорил Барткявичене к штрафу в размере 180 МПУ – 9000 евро. Это постановление еще может быть обжаловано.

Деятельностью Барткявичене полиция заинтересовалась в конце декабря 2017 года, когда Гагас заметил, что финансисту, которая 6 месяцев не работает в комиссариате были переведены 1600 евро.

Несмотря на то, что эти деньги Барткявичене вернула, Гагас попросил посмотреть, не было ли других переводов на ее счета. Выяснилось, что регулярно на ее счета переводили от 800 до 1600 евро в качестве зарплаты или аванса.

После получения этой информации Гагас обратился к генкомиссару.

Барткявичене свою вину не признала, уверяла, что старалась хорошо делать свою работу. "Я не понимаю, как эти деньги попадали на мой счет", – сказала в суде женщина, заметив, что счета не проверяла и лишних денег там не видела. Когда выяснилась эта афера, Барткявичене отстранили от должности. С началом расследования она перевела на счет полиции 11 000 евро, еще 7000 евро она заплатила, когда дело рассматривалось в суде.