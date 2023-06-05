Неуважение к клиенту: циничный ответ представителей "Вильнюсского общественного транспорта"

Вильнюсец в группе на Facebook обратился в компанию "Вильнюсский общественный транспорт" с вопросом, почему водители не открывают первую дверь. Первым на этот вопрос ответил работник компании.

"Катайся на такси, там для "придурков" открыты все двери и даже багажник", – написал водитель компании.

Этот ответ поразил многих пассажиров. Между тем представители "Вильнюсского общественного транспорта" не только встали на сторону водителя, но даже не ответили на вопрос, который был им задан. Компания показала, что клиенты для нее - не приоритет.

"Конечно, работники должны общаться вежливо с пассажирами и в социальных сетях должны вести себя вежливо. Приносим извинения за слово "придурок", но что касается остального, то работник прав – такси открывает все двери и даже багажник, если вы едете с чемоданом. Желаем всем больше позитива и приятного общения", – ответила компания.

На вопрос – почему не открывают переднюю дверь - компания так и не ответила. Клиент так и не получил ответ на свой вопрос, плюс его оскорбил водитель. Компания отреагировала на ситуацию цинично.