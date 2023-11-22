Неуклонно растет количество убежищ



По данным Департамента пожарной и спасательной службы, 2429 зданий в стране уже отмечены специальным знаком "Priedanga" (Убежище). После того как десять муниципалитетов пересмотрели свои списки, общее число убежищ увеличилось до 3220, т.е. на 580 единиц. В случае необходимости в них может быть размещено около 30% населения страны.

В период с 3 по 17 ноября количество убежищ в городе Вильнюсе увеличилось с 204 до 618, в самоуправлении Расейняйского района — с 18 до 110, в самоуправлении Кедайняйского района — с 45 до 122, в самоуправлении Каунасского района — с 387 до 399, в самоуправлении Молетского района — с 22 до 30, в Друскининкай — с 28 до 33.

В настоящее время потребность государства в убежищах удовлетворяется в одиннадцати муниципалитетах: Бирштонас, Друскининкай, Кайшядорский район, Каунасский район, Кедайняйский район, а также районы: Пагегяй, Приенай, Расейняй, Шакяй, Шилале и Вилкавишкис.