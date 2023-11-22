Неуклонно растет количество убежищ

По данным Департамента пожарной и спасательной службы, 2429 зданий в стране уже отмечены специальным знаком "Priedanga" (Убежище). После того как десять муниципалитетов пересмотрели свои списки, общее число убежищ увеличилось до 3220, т.е. на 580 единиц. В случае необходимости в них может быть размещено около 30% населения страны.
В период с 3 по 17 ноября количество убежищ в городе Вильнюсе увеличилось с 204 до 618, в самоуправлении Расейняйского района — с 18 до 110, в самоуправлении Кедайняйского района — с 45 до 122, в самоуправлении Каунасского района — с 387 до 399, в самоуправлении Молетского района — с 22 до 30, в Друскининкай — с 28 до 33.
В настоящее время потребность государства в убежищах удовлетворяется в одиннадцати муниципалитетах: Бирштонас, Друскининкай, Кайшядорский район, Каунасский район, Кедайняйский район, а также районы: Пагегяй, Приенай, Расейняй, Шакяй, Шилале и Вилкавишкис.
К убежищам относятся сооружения коллективной защиты и другие здания, помещения, инженерные сооружения или иные объекты, которые могут быть приспособлены для временного укрытия населения от факторов, угрожающих жизни или здоровью.
Убежища рекомендуется размещать вблизи многоквартирных жилых домов, общественных, досуговых, зрелищных и других зданий, а также в подземных автостоянках, гаражах, подвалах, технологических, транспортных и пешеходных тоннелях, санитарно-бытовых помещениях предприятий, спортивных сооружениях, кладовых негорючих материалов и т.д.
Карту расположения убежищ можно найти на литовском сайте готовности к чрезвычайным ситуациям lt72.lt. Карта здесь.