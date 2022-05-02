Неудобный ответ на вопрос, почему русские Литвы массово не протестуют против войны в Украине

Вообще сложно сказать, сколько русских участвует в акциях протеста.

"Вопрос – в каких протестах. Как выяснить, пришли ли русские на акцию? Если говорить о протестах, которые проводят организации или отдельные лица, то у нас нет доказательства того, что туда пришли или не пришли русские. Я уверен, что они там есть, и молодые, и постарше. Но не будет же русский стоять с плакатом: "Я русский, участвую в протесте". Другой вопрос - официально (представляющие русских общины) организации или политические партии. Тут - молчание", – сказал главред портала Delfi.ruОлег Ерофеев.

Однако он перечислил, когда русские ясно высказали свою позицию.

"Надо вспомнить протест в Клайпеде, мне кажется, это была вторая неделя после начала войны, тогда вышли русскоязычные, они заявляли о себе как о русскоязычных Клайпеды, которые выступают против войны. Мы писали об этом протесте. Они вышли, чтобы высказать свою позицию, поскольку была сильная волна злобы и глупости, когда стали обвинять всех русских, всех под одну гребенку стричь", – сказал Ерофеев.

Что касается академических и культурных сфер, то тут, по его словам, одним из первых высказался Русский драмтеатр Литвы.

"Они активно во всем участвуют, я по фейсбуку вижу, что они ходят к украинцам в выходные, в Центр современного искусства, где надо развлекать и работать с детими весь день, туда приглашают актеров. Проводят массу разных инициатив. Они не бегают по городу с флагами, "мы русские, мы помогаем". Многие люди помогают, не афишируя это", – сказал Ерофеев.

По его словам, еще в феврале появилось публичное заявление русской академической общины Литвы, письмо литовских интеллектуалов, его подписали многие преподаватели, другие известные местные русские или люди, связанные с русской культурой, осудившие войну. Среди них были и преподаватели Кафедры русского языка, представители Русского культурного центра..

"Был большой митинг приехавших в Литву за последние 5-10 лет россиян у посольства, они вышли, чтобы высказать свою позицию. Мне звонят с Кафедры русской филологии, говорят: "Наши студенты и преподаватели занимаются волонтерством". В Висагинасе молодежь организовала петицию "Русские стран Балтии против войны". Такая инициатива сначала появилась именно в Литве. Потом подобные петиции организовали русские в Латвии и Эстонии, но все началось с Висагинаса, в Литве", – напомнил Ерофеев.

По его словам, можно по-разному относится к процессам, происходящим в Православной церкви Литвы.

"Нынешний митрополит первый написал и изложил свою позицию. Другой момент, что он на этом посту остается последний год, как говорят, он находится под давлением других священников. Видимо, готовят путь к приходу Амвросия, которым Москва немного больше руководит. А этот (Иннокентий - Delfi) первым заявил, что не поддерживает Гундяева (митрополита Кирилла -Delfi)", – рассказал редактор.

На вопрос, почему в Литве нет единого большого движения против войны среди русских Литвы, он ответил, что сама община русских здесь раздроблена.

"Русские здесь очень разные. В этом разница с Латвией и Эстонией. У нас нет ярких политических партий. Есть какой-то Русский альянс и вообще устаревшая партия Союз русских, о которой давно забыли, в ней участвуют каких-нибудь три пенсионера. Есть много активных людей, особенно среди молодежи, но нет объединяющей их организации или людей. Все фрагментировано – одни в Клайпеде, другие в Вильнюсе, третьи еще где-то", – сказал Ерофеев.

Он также считает, что людей останавливает и общая атмосфера отношения к ним.

"Честно скажу, когда говоришь с людьми, видишь, что творится в фейсбуке, то никакого желания нет идти и кому-то объяснять, высказывать свою позицию. Часть людей так относится: "Что здесь происходит?! Мы живем в своей стране, и слышим о себе какой-то бред со всех сторон". Когда люди видят такое, они стараются держаться в стороне от такого идиотизма", – сказал Ерофеев.

Журналист Виргиниюс Савукинас сказал, что сначала у самих членов общины надо спросить, почему они не организуют такие протесты.

"Мне кажется, что кто хотел, точно участвовал в акциях, которые были организованы в Литве в начале войны, и там были не только литовцы. Я надеюсь, там были и русские", – сказла он.

Он считает, что тут речь идет не о национальности, а о наличии совести у человека.

"Я не знаю, насколько это должно выражаться в участии в акциях протеста", - сказал Савукинас.

Он лично не видит давления на русскоязычное общество в Литве.

"Может, я ошибаюсь, но я лично этого не вижу", – заметил Савукинас.

Он также скептически отнесся к инициативе менять название Русского драмтеатра.

"Я не знаю, поможет ли это украинцам в борьбе с российской армией? Мне кажется, не очень. Какой в этом смысл? От этого будет меньше российской пропаганды? На что меняем?", – вопрошал Савукинас.

Предприниматель Виктор Воронцов сказал LNK, что не надо сравнивать протесты в Латвии с происходящим в Литве, поскольку здесь иная ситуация, здесь люди живут в ином окружении. После восстановления независимости русские Литвы получили литовское гражданство, чего в Латвии и Эстонии не было.

"Там многие люди не сразу получили гражданство, они долго жили с серыми паспортами. Поэтому люди были менее интегрированы в эстонское и латышское общество", – объяснил он.