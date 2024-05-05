Неудачное начало байкерского сезона: четыре мотоциклиста попали в аварию

4 мая около 19:53 в Шилутском районе, в деревне Григалишкес, столкнулись автомобиль Opel Zafira, которым управлял мужчина (1965 г. р.), и мотоцикл BMW. За рулем мотоцикла находился сотрудник полиции Таурагского округа. Он ехал в свободное от работы время и был без формы. Мотоциклист после медицинского обследования находится на амбулаторном лечении.
Около 13:11 в Юрбаркасе, на ул. Дарюс ир Гиренос, автомобиль Audi A4, которым управлял мужчина (1995 г. р.), препятствовал движению мотоциклов Aprilia RR и Suzuki GSR 600. В результате ДТП пострадал водитель Aprilia RR, 1997 г. р., после медицинского осмотра его отпустили на амбулаторное лечение.
В Вильнюсе, на ул. Озо мотоцикл столкнулся с учебным автомобилем. Мотоциклист получил травму ноги.