Несовершеннолетние в Литве не смогут купить лотерейные билеты

Парламент принял поправки к Кодексу административных нарушений: за проголосовали 84 депутата, трое были против, 16 воздержались.
Штрафы за нарушение правил составляют 30-120 евро, за повторное нарушение – 120-440 евро.
За продажу лотерейных билетов несовершеннолетним по интернету или по телефону грозит штраф 900-1400 евро, за повторное нарушение - до 3000 евро.
С января 2023 года несовершеннолетние не смогут покупать никакие лотерейные билеты. Торговцы должны просить у покупателей документы, удостоверяющие личность, если есть сомнения в возрасте покупателя.
Выигрыш за билеты, приобретенные до 1 января 2023 года, подростки 16–18 лет смогут получить до 31 января 2023 года.
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