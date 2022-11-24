Несовершеннолетние в Литве не смогут купить лотерейные билеты

Парламент принял поправки к Кодексу административных нарушений: за проголосовали 84 депутата, трое были против, 16 воздержались.

Штрафы за нарушение правил составляют 30-120 евро, за повторное нарушение – 120-440 евро.

За продажу лотерейных билетов несовершеннолетним по интернету или по телефону грозит штраф 900-1400 евро, за повторное нарушение - до 3000 евро.

С января 2023 года несовершеннолетние не смогут покупать никакие лотерейные билеты. Торговцы должны просить у покупателей документы, удостоверяющие личность, если есть сомнения в возрасте покупателя.

Выигрыш за билеты, приобретенные до 1 января 2023 года, подростки 16–18 лет смогут получить до 31 января 2023 года.